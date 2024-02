EA kansellerer Mandalorian-spill sammen med mange oppsigelser

HQ

Vi nærmer oss slutten av regnskapsåret, noe som betyr at enda flere oppsigelser skjer i spillbransjen. PlayStation kunngjorde tidligere denne uken at de planlegger å kutte 900 stillinger, noe som førte til at flere spill ble kansellert. Nå er det Electronic Arts' tur.

Andrew Wilson, administrerende direktør i EA, bekrefter at den gigantiske utgiveren sier opp rundt 5 prosent av arbeidsstokken. Det betyr at rundt 670 personer mister jobben, slik at EA kan "optimalisere vårt globale eiendomsavtrykk for best mulig å støtte vår virksomhet". Endringene stopper ikke der heller, for Wilson får det til å høres ut som om vi ikke kan forvente mange flere Star Wars- og Marvel-spill fra dem i fremtiden, fordi EA "legger ned spill og går bort fra utvikling av fremtidig lisensiert IP som vi ikke tror vil lykkes i en bransje i endring".

Det siste er selvsagt interessant når vi vet at Motive jobber på et Iron Man-spill,, Cliffhanger lager et Black Panther-spill og Respawn var utvikler av tre Star Wars-spill. Jeg skriver var fordi sistnevnte tilsynelatende ikke lenger er tilfelle.

Laura Miele, presidenten av EA Entertainment and Technology, sier at et av spillene som blir kansellert som en del av disse oppsigelsene, er det lenge ryktede førstepersons skytespillet i The Mandalorian-universet fra Respawn som Jonas minnet deg på tidligere denne måneden. Dette betyr trolig at utviklerne av Titanfall og Apex Legends sitter igjen det ennå ikke formelt annonserte strategispillet og oppfølgeren til Star Wars Jedi: Survivor.