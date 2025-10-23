EA kjøper eksklusive rettigheter til NFL frem til 2030

HQ

Enten du liker hockey, basketball, fotball eller amerikansk fotball, er det ingen tvil om at utvalget var mer variert for over to tiår siden. Sega hadde for eksempel sine spill i 2K-serien, Microsoft hadde sin egen sportspakke, og Sony hadde også sine.

Dette drev utviklingen og skapte konkurranse, og utviklerne kjempet hardt for å tilby det beste alternativet hvert år. Men EA mistet mange fans til NFL 2K5, som fikk skyhøye rangeringer og dessuten kostet mindre - og bestemte seg for å løse problemet. Ikke ved å lage bedre spill til lavere priser ... men ved å kjøpe eksklusive rettigheter til NFL.

Kort tid etter forsvant alle alternativer, og de største selskapene delte i hovedsak de ulike idrettene mellom seg. Selv i dag håper mange at de gigantiske idrettsorganisasjonene vil slutte å selge eksklusive avtaler for kanskje å få i gang konkurransen igjen. Og det kan bli tilfelle med NFL - men ikke før tidligst i 2030.

The Hollywood Reporter skriver nå at EA og NFL nok en gang har signert en eksklusivitetsavtale, noe som i klartekst betyr at vi fortsatt må nøye oss med Madden, da det ikke vil finnes noen alternativer. Cam Weber, president for EA Sports, kommenterer :

"EA Sports og NFL har bygget et av de mest ikoniske partnerskapene innen sport og underholdning, og vi ser så mange muligheter fremover til å levere til fotballfans over hele verden. Med mer enn 2 milliarder Madden NFL-spill spilt hvert år, har det globale fellesskapet av fotballfans som knytter bånd gjennom spill aldri vært større. Sammen med NFL vil vi fortsette å forme fotballens interaktive fremtid - utvide Madden NFL, utvide College Football og skape nye banebrytende opplevelser for neste generasjon fans."

Hva er ditt syn på saken? Bør det finnes alternativer, eller er en monopolstilling bra for de store idrettene?