EA kjøper Super Mega Baseball-skaperne

Du ser på Annonser

I disse dager får MLB The Show ekstra mye oppmerksomhet siden MLB The Show 21 er det første baseball-spillet fra Sony San Diego som finnes på de nyeste konsollene og da særlig Xbox. Serien har etter hvert blitt viden kjent som den beste baseball-simulatoren, men nå ønsker tydeligvis EA å ta opp kampen.

Gigantselskapet forteller at det har kjøpt Metalhead Software, skaperne av Super Mega Baseball-spillene. Det legges ikke skjul på at dette er for å utvikle sin egen baseball-serie, noe som EA ikke har levert på fjorten år. Dermed får vi etter hvert se om en kraftig økning av budsjett kan gjøre slik at Super Mega Baseball nærmer seg MLB The Show sin popularitet.