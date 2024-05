EA: Neste Battlefield vil være en "enorm live service" -tittel

En tydelig trend de siste årene er at de store utgiverne i økende grad kvier seg for å investere i høyprofilerte enspiller-spill. De mener at disse er for risikable å investere i, og bruker derfor ressursene på live-titler, som ironisk nok har hatt langt flere kommersielle fiaskoer de siste årene.

Dette har ført til at begrepet live service har blitt noe av et skjellsord blant spillere som gjerne vil ha komplette spill igjen. Men EA ser ikke ut til å se noe problem med dette, og under gårsdagens kvartalsrapport sa EA-sjef Andrew Wilson dette til investorene angående det neste Battlefield :

"Jeg har nettopp tilbrakt mye tid med det kollektive Battlefield-teamet og spilt det de bygger, og det kommer til å bli nok en fantastisk live-tjeneste."

Er det faktum at det kommer til å bli et "enorm live-tjeneste" -spill noe som gjør deg ekstra hyped for den kommende Battlefield-tittelen?

Bilde fra Battlefield 2042.

Takk VGC