EA-oppkjøpet kritiseres av amerikanske lovgivere for "nasjonal sikkerhetsrisiko"

Hvis du ikke er klar over det, ble det nylig kunngjort at EA - utgiveren av Battlefield, EA Sports FC, Star Wars: Jedi og mer - vil bli privatisert, ettersom selskapet blir kjøpt opp av et konsortium bestående av Saudi PIF, Silver Lake og Affinity Partners.

Avtalen på 55 milliarder dollar har trukket øynene til amerikanske lovgivere, og det ser ut til at noen ikke vil la avtalen passere uten tilstrekkelig gransking. I et brev til USAs finansminister Scott Bessent (fanget av Insider Gaming) skriver lovgivere, inkludert Elizabeth Warren og Richard Blumenthal, at de har "dyp bekymring" for at avtalen skal gå videre.

"Vi oppfordrer deg og komiteen til å foreta en grundig granskning av denne enestående, foreslåtte utenlandske privatiseringen av et stort amerikansk teknologi- og underholdningsselskap", står det i brevet. "Den foreslåtte transaksjonen utgjør en rekke betydelige risikoer for utenlandsk innflytelse og nasjonal sikkerhet, først og fremst på grunn av PIFs omdømme som en strategisk gren av den saudiske regjeringen. Saudi-Arabias ønske om å kjøpe seg innflytelse gjennom oppkjøpet av EA er tydelig i transaksjonen - investorene foreslår å betale mer enn 10 milliarder dollar over EAs handelsverdi for et selskap hvis aksjer har "stagnert i et halvt tiår" i en uforutsigbar og ustabil bransje."

Vi så politikernes engasjement i Microsoft/Activision Blizzard-avtalen, og det er sannsynlig at det kan bli en viss motstand mot EA-oppkjøpet også. Hver gang titalls milliarder dollar kastes rundt, er det garantert noen som hever øyenbrynene.