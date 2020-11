EA Play passerer 6,5 millioner abonnenter

Du ser på Annonser

Nesten alle store utgivere har i dag en eller annen form for abonnementsservice. Uplay Plus, PlayStation Now, Xbox Game Pass og Nintendo Switch Online. Alle tar et fast månedlig beløp for en eller annen service, og selv om det er mange er det tilsynelatende stor suksess i denne forretningsmodellen. EA Play, for eksempel, har hatt stor suksess i industrien.

EA-sjefen Andrew Wilson sier følgende om tjenesten (via PCGamer):

"Our EA Play service is the most successful multiplatform subscription in the industry. With the addition of our subscription on PS4 and Steam, we've reached more than 6.5 million paid subscribers. EA Play is now set to go live on Microsoft Game Pass in a few days, and we believe that we have the opportunity to double our subscriber base over the next 12 months."

EA Play blir en del av Xbox Game Pass ganske snart, og da forventes det at antallet brukere som spiller EAs spill blir enda større.