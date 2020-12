EA Play utsettes på Xbox Game Pass for PC til 2021

Du ser på Annonser

Da Electronic Arts og EA annonserte at EA Play ville bli en del av Xbox Game Pass på konsollene den 10. november fikk vi vite at planen var å bringe EA sin spilltjeneste til PC i desember. Dette er ikke tilfellet lenger.

Selskapene sier nå at de har bestemt seg for å utsette EA Play på Xbox Game Pass for PC og Xbox Game Pass Ultimate til starten av 2021 slik at noen detaljer kan finpusses.