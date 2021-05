EA presenterer cover-stjernene til F1 2021

Du ser på Annonser

Vi er fortsatt nesten to måneder fra lanseringen av årets tilskudd i Codemasters' F1-serie, F1 2021. At premieren begynner å nærme seg får vi et prima tegn på nå da EA har presentert cover-stjernene.

F1 2021 har tre stjerner på coveret, og det er Lewis Hamilton, Max Verstappen, og Charles Leclerc.

EA har også fortalt mer om de forskjellige utgavene. Standard Edition inneholder spillet og for den som forhåndsbestiller også Braking Point-pakket (kosmetiske gjenstander og 5000 Pitcoins). Digital Deluxe Edition inneholder alt i Standard Edition, men også tre dagers tidligere lansering og 18 000 Pitcoins du kan bruke på hva du vil i spillets butikk.

Se coveret nedenfor.