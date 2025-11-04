EA sier at de fortsatt vil ha kreativ kontroll etter Saudi-avtalen

HQ

I det som kan være den andre skjellsettende spillavtalen på 2020-tallet etter Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard, ser det ut til at EA er klar til å selge til Saudi PIF, Silver Lake og Affinity Partners for hele 55 milliarder dollar. Det vil gjøre selskapet privat, og det er bekymring blant de ansatte for hvordan dette vil påvirke produktene EA lager.

Som oppdaget av Game Files Stephen Totilo, i EAs nylig oppdaterte FAQ-seksjon for ansatte, bemerker utgiveren at den fortsatt vil ha kontroll over spillene den lager. "EA vil opprettholde kreativ kontroll, og vår merittliste med kreativ frihet og spiller-først-verdier vil forbli intakt," lyder uttalelsen.

Det har vært bekymringer på grunn av kjøpernes natur om at visse EA-utgitte spill ikke vil ha en fremtid i selskapet. Spesielt spill med moralske budskap, som Mass Effect og andre BioWare-rollespill, anses å være i fare. Bare tiden vil vise hvor mye dette oppkjøpet vil påvirke EAs spill, eller om selskapet beholder full kontroll over sine kreative produkter, slik de sier.