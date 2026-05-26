EA sier at det kommer "flere historier" med Star Wars Jedi-hovedpersonen Cal Kestis

Det har nå gått tre år siden Star Wars Jedi: Survivor ble utgitt, som lot oss oppleve nye eventyr med en av de få jediene som overlevde Order 66: Cal Kestis. Vi har lenge visst at et tredje spill er på vei, men det har vært øredøvende stille, seriens regissør Stig Asmussen har forlatt prosjektet, og EA har blitt kjøpt opp av et saudisk konsortium.

Heldigvis betyr ikke dette at det er over for Kestis og hans eventyr. Tvert imot. I et intervju med GameRant har en representant for Lucasfilm nå bekreftet at vi får se mer til ham i fremtiden, og ordlyden får oss til å tro at det kan dreie seg om mer enn ett prosjekt :

"Man skal aldri si aldri. Vi har lyssabelen hans i parken. Vi har flere Cal-historier på gang."

Den mest åpenbare muligheten er et tredje Star Wars Jedi-spill, men det er også mulig at Kestis dukker opp i en annen tittel, eller til og med i en film eller TV-serie. Uansett, kanaliser din indre Jedi-tålmodighet, så kommer han tilbake når tiden er inne.