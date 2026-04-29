EA-sjef Andrew Wilson avdramatiserer tanken om at AI vil ta jobbene fra folk

Frykt det, flykt fra det, det ser ut til at AI virkelig er uunngåelig i spillindustrien. Selv om den ikke kommer til å generere spill ved å trykke på en knapp, ser det ut til at mange selskaper tar i bruk teknologien i en eller annen form og ser hvordan den kan bidra til arbeidsflyten. Den umiddelbare bekymringen er selvfølgelig at AI vil begynne å ta jobbene til folk. EA-sjef Andrew Wilson er ikke bekymret for det.

På iicon, en konferanse for dataspilledere som arrangeres av de samme folkene som en gang arrangerte E3, ble Wilson spurt om hvordan AI brukes hos EA (via GameFile). Wilson sa at selv om AI gjør mye arbeid akkurat nå, ansetter de fortsatt flere mennesker.

"Jeg så noen data nylig, jeg tror, nå er nesten alt - som 85% - av vårt kvalitetssikringsarbeid [arbeid] gjort med en slags maskinlæring eller AI-drevet algoritme. Likevel ansetter vi som selskap flere QA-folk enn vi noen gang har gjort", sier Wilson. På spørsmål om hva slags arbeid AI-en gjør, svarte Wilson at den bare ser ut til å kunne håndtere rudimentært arbeid for øyeblikket. Den kan håndtere "de enkle tingene: slå boksen på, slå boksen av, starte den opp, slå den av, krasjer den, alle disse tingene."

Wilson hevder at EAs implementering av AI akkurat nå har vært "helt og holdent en forsterkning". Det kan gjøre folk litt mer komfortable å ha teknologi som jobber sammen med dem, men blir du for komfortabel, kan du i dagens bransje ende opp som en del av den nye oppsigelsesstatistikken. Det er vanskelig å forestille seg at denne AI-situasjonen ikke utvikler seg i retning av utskiftning, men Wilson virker ikke så bekymret akkurat nå.