EA-sjefen mener kunstig intelligens er bra for spillbransjen

Bruken av kunstig intelligens har blitt noe av et problem, ikke minst i film- og kunstverdenen. For mens noen ser det som den neste store greia for bransjen, er andre langt mer tilbakeholdne, og mange arbeidstakere er bekymret for arbeidsplassene som kan gå tapt i kjølvannet.

Men én som virkelig mener at AI er fantastisk, og at det er fremtiden for spillbransjen, er EAs administrerende direktør Laura Miele, som i et intervju med Bloomberg gjentok mye av det selv spillstudioets øverste sjef, Andrew Wilson, sa tidligere i år.

I samtalen understreket Miele at EA alltid har vært et AI-sentrert selskap, og viste til at selv det aller første Madden-spillet fra 1988 brukte kunstig intelligens. Hun forklarte også hvor utrolig transformativ den nye formen for kunstig intelligens vil være for bransjen, hvordan den vil være til fordel for EAs forretningsmodell og effektivisere arbeidsflyten.

"Det kommer definitivt til å optimalisere verktøyene og arbeidsflytene våre og hjelpe utviklerne og spillerne våre med å skape bedre opplevelser. Det kommer også til å bli en betydelig utvidelse av innholdet og frekvensen, og hvordan vi viser oss."

Bekymringen for at kunstig intelligens skal fjerne mange arbeidsplasser er noe Andrew Wilson selv ser som en legitim risiko (ifølge Gamespot), og han sammenligner situasjonen i spillverdenen med jordbruksrevolusjonen, da mange mennesker mistet jobben og ble erstattet av maskiner. Til syvende og sist er Wilson imidlertid overbevist om at det vil finnes "andre jobber" for dem som blir satt på sidelinjen av AI.

EA har selv investert mye i kunstig intelligens og hevdet for fem år siden at de hadde over 1000 ansatte som jobbet med et nytt internt spillutviklingsverktøy basert på kunstig intelligens. Noe de kaller "Project Atlas". Derfor er det kanskje ikke overraskende at selskapets ledelse nå hyller teknologien og dens fremgang.

