EA-sjefens bonus økte med 30 millioner dollar etter nedbemanningene i Battlefield-avdelingen, takket være spillets suksess

HQ

Selv etter at « Battlefield 6, «Skate» og «EA Sports FC» nådde ulike mål satt av utgiveren, ser det ut til at ikke alt går bra nok til å beholde alle som jobber med en av EAs største serier. Til tross for dette har ledere i selskapet blitt belønnet med millioner av dollar i aksjeopsjoner og bonusutbetalinger.

Som Eurogamer har påpekt, ser det ikke ut til at noen har gjort det bedre enn EAs administrerende direktør Andrew Wilson, som tok med seg en bonus på 38,7 millioner dollar for det siste regnskapsåret, sammenlignet med 8 millioner dollar året før. EAs finansdirektør Stuart Canfield fikk rundt 11,3 millioner dollar, Laura Miele – selskapets president – sikret seg en pen bonus på 13,7 millioner dollar, personaldirektør Mala Singh mottok 8,3 millioner dollar, og juridisk direktør Jacob Schatz tok med seg 8,4 millioner dollar hjem.

Betyr dette at Wilson ved slutten av regnskapsåret åpnet en koffert full av dollarsedler? Nei, og han flyttet heller ikke bare en glidebryter på en dataskjerm for å gi seg selv en enorm bonus mens andre i selskapet har blitt sagt opp. Det har vært mye diskusjon om Wilsons bonus på nettet, og mange påpeker at selv om Wilson kanskje hadde ansvaret mens « Battlefield 6 ble en suksess og noen medarbeidere ble sagt opp, er hans oppgave først og fremst å skape verdi for aksjonærene – noe som ble oppnådd.

Høres en bonusøkning på 30 millioner dollar latterlig ut? Ja. Er det rimelig at de som står i spissen for et vellykket selskap skal ta den største delen av kaken fra denne suksessen? Også ja. Likevel vil dette ikke hindre at noen får en sur smak i munnen når de ser hvor mye Wilson og co tjener, mens de ansatte som bidro til å levere disse suksessfulle spillene, står uten jobb.