EA skal angivelig ha gjennomført nedbemanninger i forkant av salget på 55 milliarder dollar

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Electronic Arts nærmer seg stadig mer en ny eier, ettersom oppkjøpet på 55 milliarder dollar av et aksjekonglomerat og det saudiarabiske offentlige investeringsfondet forventes å bli fullført en gang i løpet av sommeren, med en frist som foreløpig er satt til 22. juli. Med dette som bakgrunn, og med en stor del av avtalen basert på et lån og gjeld pålagt videospillselskapet, har vi sett at EA har kuttet kostnader ganske aggressivt, blant annet gjennom flere runder med nedbemanninger.

Bare i år har det allerede vært to nedbemanningsrunder, og nå ser det ut til at en tredje er i gang. Kotaku melder at et ukjent antall ansatte har blitt sagt opp i hele selskapet, og at stillinger i studioer i USA og på kontoret i Hyderabad i India ser ut til å være berørt.

Denne informasjonen kommer fra en e-post sendt til Kotaku datert forrige onsdag, der det nevnes at endringene er i gang i et forsøk på å «tilpasse måten vi jobber på for bedre å møte fansens skiftende behov.» Det står også «som en del av denne utviklingen gjennomfører eller foreslår vi endringer i enkelte stillinger, oppretter nye stillinger og flytter visse arbeidsoppgaver til andre team, lokasjoner eller tjenestepartnere».

EA har ennå ikke offentlig bekreftet denne nedbemanningsrunden, noe som betyr at vi foreløpig ikke kjenner det faktiske omfanget av ansatte som er berørt.