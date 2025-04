EA snakker ut om Battlefield 6-lekkasjer: "Nok!"

HQ

Battlefield LabsTestprogrammet, der en gruppe utvalgte personer får muligheten til å prøve ut den neste versjonen av spillet som er under utvikling, lekker som en sil. Dette til tross for at alle involverte har signert en taushetsavtale, noe som tydeligvis ikke har hjulpet i det hele tatt.

Og nå har Labs' community manager, T0TALfps, fått nok, ettersom han nå har gitt alle involverte en alvorlig utskjelling på Reddit, med ordene: "Ok, nok!" Han påpeker at innholdet i testversjonen ikke er representativt for det ferdige spillet, og at formålet med programmet er å teste ideer og samle tilbakemeldinger.

"Battlefield Labs handler om å bygge og samarbeide om fremtidens Battlefield, og vi ønsker å gjøre det på riktig måte. Jeg vil minne alle om at ting som foregår i Battlefield Labs, kanskje ikke når helt frem til den endelige målstreken.

"Dette er det beste med dette programmet, det gir oss muligheten til å være kreative, se hva som fungerer med de involverte, få utdannede og informerte tilbakemeldinger fra de som deltar og potensielt oppdage feil rundt funksjonene også.

"Vi har lenge ønsket å implementere dette programmet, som svar på deres forespørsler om større involvering og en tilbakevending til denne typen reaktivitet rundt alt som har med Battlefield å gjøre."

Han påpekte også at offisiell informasjon kun vil bli sluppet når utviklerne selv føler det er rimelig å dele den, og minnet om at spillere som bryter avtalen vil bli utestengt fra fremtidig deltakelse i testprogrammet.

"Det er en spesifikk tid og et spesifikt sted for det bredere samfunnet å lære om nye funksjoner og funksjonaliteter, og dette er ikke det. Vi vil ta opp ulike emner og utvide deltakelsen i Battlefield Labs når det er hensiktsmessig, men den konstante repostingen av ting er ikke den tiden eller stedet. Enkeltpersoner er og vil fortsette å bli fjernet hvis de fortsetter å bryte NDA som de ble enige om."

Hvis lekkasjene fortsetter, kan det også påvirke den faktiske lanseringen av Battlefield 6, som DICE håper vil være klar innen april neste år. Så la oss håpe at dette setter en stopper for lekkasjene, slik at de kan fokusere internt på å få spillet klart.

Hva er dine tanker om alle lekkasjene rundt Battlefield 6?