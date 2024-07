EA Sports College Football 25 Early Access tiltrakk seg mer enn 2,2 millioner spillere

HQ

Vi lurer ofte på hvor langt videospill egentlig når i samfunnet, spesielt hvis vi har en tendens til å være nisjespillere. Sannheten er at mobilspillmarkedet utgjør mer enn 90 % av den nåværende bransjen, og i de resterende 10 % utgjør sportstitler også en betydelig andel.

Kanskje er det derfor noen ikke er overrasket over den enorme suksessen EA Sports College Football 25 nyter i disse dager, selv om målgruppen er USA. College-kontaktsportserien hadde blitt forsømt i mer enn ti år hos Electronic Arts, og 19. juli kom den tilbake med stil til PS5 og Xbox Series. Vel, vi kan allerede fortelle deg at uavhengig av suksessen i helgen, var spillet allerede en hit siden tidlig tilgang for de som kjøpte den dyreste utgaven, som ga 72 timers tidlig tilgang.

Mer enn 2,2 millioner spillere har prøvd EA Sports College Football 25 før den offisielle lanseringen, og EA er strålende fornøyd med mottakelsen, ifølge Daryl Holt, senior visepresident og daglig leder i EA.

"Dette spillet er for fansen, og responsen vi har sett fra hele collegelandskapet, idrettsutøvere, skapere, kjendiser og kjernefellesskapet har vært intet mindre enn spektakulær (...) Fansen vil få nok ut av det til at serien vil fortsette å komme tilbake hvert år, forhåpentligvis med forbedringer."

Gitt denne suksessen, vil du gi EA Sports College Football 25 en sjanse?

Takk, PSU.