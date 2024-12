EA Sports College Football 25 er det mest solgte sportsspillet gjennom tidene i USA

HQ

Det blir sikkert en vill personalfest hos amerikanske EA denne helgen, for selskapet har nettopp skrevet historie. Det viser seg nemlig at deres amerikansk fotballtittel EA Sports College Football 25 har blitt det mest solgte sportsspillet i USA gjennom tidene.

Dette avsløres av Circana-analytiker Mat Piscatella på Bluesky, som også påpeker at spillet er det bestselgende spillet i USA i år, på tvers av alle kategorier. Desember er imidlertid ikke inkludert i disse dataene, så det kan fortsatt endre seg hvis noe spill virkelig tar av i julesalget.

EA Sports College Football 25 er den første tittelen i serien siden NCAA Football 14 ble utgitt for litt over ti år siden, og etter denne suksessen kan vi trygt anta at den kommer tilbake igjen neste år.