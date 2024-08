EA Sports College Football 25 viser seg å være en enorm suksess for EA

HQ

Det var mye buzz rundt collegefotballens tilbakekomst hos Electronic Arts. EA Sports College Football 25 var en av årets mest forhåndsbestilte titler, og suksessen ble fullbyrdet ved å tiltrekke seg mer enn 2,2 millioner i sin tidlige tilgangsperiode. Nå, litt over en uke senere, har vi flere nyheter om den gode starten.

I går rapporterte Electronic Arts sine økonomiske resultater for første kvartal i inneværende regnskapsår 2025. I tillegg til å berolige investorene sine om de mulige konsekvensene av den nåværende SAG-AFTRA-streiken for videospillspillere, delte den gigantiske utgiveren og utvikleren sin optimisme med salgstallene til EA Sports College Football 25. Mer enn 5 millioner spillere begynte å spille sportstittelen i løpet av den første uken. Av disse gjorde 500 000 det gjennom EA Play Trial-tjenesten, så suksessen er mer enn populær, og vil generere betydelig avkastning i neste rapport. Faktisk har selskapet allerede rapportert et nettoresultat på 1,261 millioner dollar i den nåværende rapporten, og mye av dette kan tilskrives spillet.

Selv om amerikansk fotball kanskje er langt mindre populært på denne siden av Atlanterhavet, blir det interessant å se om suksessen til EA Sports College Football 25 klarer å krysse kulturgrensene til våre kyster.

