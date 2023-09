HQ

Etter nesten 30 års ekteskap gikk EA og FIFA hver til sitt for halvannet år siden. EA har derfor bestemt seg for å kalle den nyeste utgaven av den populære fotballspillserien EA Sports FC 24, men hvis du hadde håpet at navnebyttet skulle resultere i en ny start blir du skuffet. EA skryter av mange nye funksjoner, men ved nærmere ettersyn virker de mer som lappetepper enn reelle forbedringer.

Den mest bemerkelsesverdige av de nye funksjonene er uten tvil den oppdaterte versjonen av HyperMotion. Teknologien ble introdusert allerede i FIFA 22 og bidro til å gjøre spillets animasjoner mer realistiske, ettersom alle bevegelser ble modellert ut fra et omfattende arkiv med videomateriale. Fjorårets HyperMotion2 forbedret opplevelsen ytterligere, og nå tar EA et steg videre og introduserer HyperMotion V.

Dessverre gjenspeiles ikke det numeriske kvantespranget på banen, for man innser raskt at EA Sports FC 24 på mange måter er en mindre polert versjon av FIFA 23. Men la oss begynne med det positive. Spillerne har en tilfredsstillende tyngde, og det merkes både i angrep og forsvar. Samtidig er taklinger og luftdueller ikke lenger bare et utslag av underliggende statistikk, og utfallet avhenger like mye av hvor godt du timer hoppet eller taklingen. Momentum er nøkkelen, og takket være forbedrede animasjoner kan spillere virkelig bli sendt på vingene hvis de blir truffet av sene taklinger eller en angripende keeper.

Du har nå mer kontroll over pasningene dine takket være AI True Flight Ball Physics. Det høres litt mer revolusjonerende ut enn det er, men EA har jobbet for å gjøre ballens flukt mer naturlig, og det er spesielt merkbart når du prøver å slå harde, krøllete innlegg. Det er nesten som å gå fra mortergranater til målsøkende missiler, men det krever også at spillerne dine har de nødvendige ferdighetene.

Hvorvidt spillerne dine er i stand til å slå presise innlegg eller lure motstanderne med driblinger, avhenger ikke bare av statistikk, men også av de nye PlayStyles - arketyper som gir ekstra ferdigheter innen områder som teknikk, blokkering, takling og heading. De største stjernene i spillet, som Haaland, Mbappé og Rúben Dias, har enda kraftigere egenskaper kalt PlayStyles+, men ikke forvent deg superkrefter som de du kan aktivere i gatefotballmodusen Volta. Faktisk er PlayStyles så vanskelig å få øye på i kamp at spillet markerer hver gang en spiller bruker et signaturtrekk med et lite ikon.

På papiret høres det bra ut, men som den klassiske FIFA-kommentatoren John Motson sa allerede i FIFA 2001: Fotballkamper vinnes ikke på papiret. På denne måten minner EA Sports FC 24 mye om virkelighetens Chelsea FC. Riktignok inneholder spillet mange systemer som enten allerede imponerer eller viser stort potensial isolert sett. Men det mangler helt klart en overordnet plan og visjon. Det er grunnen til at det dyre Chelsea-laget ligger på den nedre halvdelen av Premier League, og det er også grunnen til at EA Sports FC 24 rett og slett ikke er særlig morsomt å spille.

Problemene har vært de samme helt siden overgangen fra Ignite til Frostbite i FIFA 17: Altfor stram ballkontroll og ultrapresise pasninger som fjerner enhver følelse av realisme. Men i tillegg til dette overordnede problemet har vi nå også endt opp med at spillets ulike systemer begynner å motarbeide hverandre. Personlig er jeg en stor fan av den ekstra tyngden som AcceleRATE 2.0 legger til sprint og driblinger. Men systemet gjør også at du som forsvarsspiller ofte skøyter forbi spilleren du prøver å stoppe, og problemet blir bare verre av at ballen ofte er klistret til angriperens føtter. Jeg kunne nesten høre bremselyden fra Sonic the Hedgehog når jeg febrilsk prøvde å stoppe forsvarsspillerne mine.

Samtidig byr de nye systemene og tilleggene på en rekke problemer. Flere ganger førte selv små kollisjoner til overdrevne fallanimasjoner, og AI-en til både egne spillere og motspillere har en tendens til å løpe i sirkler rundt hverandre og glemme ballen. Keeperne, som har blitt kraftig forbedret i de siste spillene, prøver nå alle å overgå Emiliano Martínez' heltedåd fra VM-finalen og kaster seg ut av målet som med utstrakte lemmer. Det ser spektakulært ut, men er sjelden særlig effektivt, og generelt sliter de ofte med å finne riktig posisjon mellom stengene, noe som resulterer i altfor mange enkle mål. Det hele føles ubalansert, rotete og usammenhengende, noe som best illustreres av spillets ujevne vanskelighetsgrad, der de mest erfarne spillerne sannsynligvis vil bli fanget i den bunnløse avgrunnen mellom World Class og Legendary.

Spillets puls - illusjonen av at du spiller på ekte - er dessverre ganske svak, og flere ganger flater den helt ut når spillets mange bugs og glitches viser sitt stygge ansikt. Det er veldig gøy at du nå kan se repriser når spillet er satt på pause, eller se dommerne dømme spillere i førstepersonsperspektiv. Men alt dette betyr ikke så mye når resultattavlen og HUD-elementene streiker, spillermodellene vikler seg inn i hverandre eller kameraet plutselig hopper ukontrollert. Normalt kan jeg akseptere slike feil når jeg spiller et tidlig anmeldereksemplar, men for et spill som bygger på FIFA 23, FIFA 22, FIFA 21 og så videre, er det rett og slett ikke akseptabelt.

Det er imidlertid ofte slik at FIFA-spillene som ikke gjør store fremskritt på banen, introduserer nye spillmoduser eller oppgraderinger utenfor banen. Dessverre skuffer EA Sports FC 24 også på dette området, og forbedringene er så få og ubetydelige at man skulle tro det var en Legacy Edition for forrige konsollgenerasjon, ikke utviklerens flaggskip for PC, Xbox Series X og PlayStation 5.

Karriere er nok fortsatt der de fleste vil tilbringe tiden sin offline. EA har forsøkt å trimme fettet fra noen av systemene som har blitt introdusert de siste årene, og nå slipper du (heldigvis) å trene manuelt annenhver dag. I stedet kan du ansette et team av trenere som allerede har spesialisert seg på en såkalt Vision - en overordnet taktisk tilnærming som Tiki-Taka, Gegenpressing eller, alle taktikkers mor, Park the Bus. Det gjør spilleløypen mer flytende enn før, men i likhet med nesten alle andre nyere systemer - enten vi snakker om den grafiske simuleringen eller individuelle spilleropplæringsprogrammer - er det akkurat tidkrevende nok til å være irriterende, uten å være dypt nok til å føles tilfredsstillende.

Hvis du vil snøre dine egne støvler, kan du i stedet velge Player Career, som fikk en stor overhaling i fjor. Den er fortsatt ganske morsom, men det eneste meningsfylte tillegget er en agentfunksjon der du kan velge en fremtidig klubb og, ved å oppnå mål, jobbe deg nærmere drømmeovergangen. Og selv om PlayStyles nå lar deg forme spilleren din ytterligere, går du fortsatt altfor raskt fra benkesliter til verdensstjerne.

Hvis vi tar handlingen på nettet, har klubber og Volta Football fått så få forbedringer at du må lete etter dem med en femstjerners sjefsspeider. Pengemaskinen Ultimate Team har derimot fått flere endringer. Evolutions lar deg utvikle kortene dine og kan i prinsippet skape en større tilknytning til det brokete laget ditt av spillere fra alle ligaer og tidsepoker. Tilknytningen til laget ditt og den fiktive klubben din har ofte vært litt mangelfull, så dette er en velkommen forbedring.

Den mest kontroversielle endringen er at du nå kan spille med både menn og kvinner på samme lag i Ultimate Team. Noen vil (med rette) si at det ikke er realistisk at kvinnelige spillere har samme nivå og egenskaper som sine mannlige kolleger. Men i et spill der Messi og Ronaldo kan spille sammen med avdøde legender som Lev Yashin og Diego Maradona, der 7-5 er et hyppigere resultat enn 0-0, og der spillerne signeres til klubben din via kortpakker, virker det nesten dumt å snakke om realisme. Selv om jeg ikke vil kritisere EA for å ha inkludert kvinnelige spillere i Ultimate Team, vil jeg heller ikke rose dem, for det finnes bare fem kvinnelige ligaer og en håndfull landslag utenfor modusen. Siden rettighetene til kvinnesport må være latterlig billige sammenlignet med hva EA betaler for herrefotball, er dette et altfor magert tilbud.

Modellen med årlige oppdateringer av sportsspill har lenge vært omdiskutert, men EA og andre utviklere har ofte forsvart seg med at de leverer et bedre produkt med flere funksjoner. Det er rett og slett ikke tilfelle i år. På banen er spillet mer rotete enn før, til tross for bedre animasjoner og noen fine tilføyelser, og utenfor banen mangler vi de klassiske musikksporene og VM-modusene som bidro til å gjøre FIFA 23 til en ganske imponerende totalpakke. EA har tilsynelatende brukt mer ressurser på å markedsføre det nye navnet enn å forbedre formelen, og det er derfor svært vanskelig å anbefale EA Sports FC 24 til andre enn de mest dedikerte fansen.