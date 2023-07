EA Sports FC 24: Alle de nye funksjonene og tilleggene

HQ

For mange utenfor serien virker det som om et nytt FIFA-spill aldri er særlig forskjellig fra det forrige. Joda, noen spillere har nye drakter, og grafikken og ytelsen blir som regel bedre, men utover det ser det hele ofte veldig likt ut. Ved å skille lag med FIFA har EA åpnet døren til en spennende og betydningsfull ny æra for sin fotballserie, og selv om EA Sports FC 24 ser veldig kjent ut bortsett fra navneskiltet, er dette et av de mest innflytelsesrike øyeblikkene i videospillhistorien. Med en så monumental september på trappene lurer du kanskje på hvorfor du skal være enda mer begeistret for EA Sports FC 24 enn du var for de utallige FIFA-spillene som kom før det - og for å si det enkelt: Hvis du ikke blir helt svimmel av de virkelig tekniske delene av fotballspillene, er det bare noen få områder som vil få deg til å miste munn og mæle.

Med en rekke moderne teknologiske funksjoner og systemer, og en rekke innholdstillegg, her er de nye delene i EA Sports FC 24 og hva de vil tilføre spillet. Forbered deg på mange nye nøkkelord.

HyperMotionV

HyperMotion er ikke en ny teknologi i EA Sports FC 24, ettersom EA opprinnelig lanserte systemet som en del av FIFA 22. Tanken bak er å levere enda mer nøyaktige og realistiske animasjoner for spillerne, og det er nettopp dette HyperMotionV vil fortsette å oppnå.

I motsetning til de tidligere systemene fortsetter HyperMotionV å bruke kameraer som er spredt rundt på fotballstadioner for å fange opp og ta opp sanntidsaction fra ekte kamper, for deretter å oversette det til realistiske animasjoner som kan brukes i spillet. HyperMotionV har tilgang til data fra over 180 kamper, noe som betyr at systemet har mye mer informasjon å hente fra for å sikre at hver spiller ser riktig ut.

HyperMotionV består også av seks unike animasjonsteknikker. Nedenfor finner du en oversikt over hva disse er og hvordan de fungerer:



Full Team Volumetric Motion: Dette fanger opp unike bevegelser, straffespark, handlinger, glidetaklinger, feiringer og mer, og modellerer dem deretter i spillet.



AI Mimic: Dette får spillerne til å se enda mer ekte ut. Det registreres data for de fleste spillerne i spillet (ca. 1 200 unike spillerdata), og disse dataene brukes til å gjenspeile beina i bevegelse, armbevegelser, hvordan en spiller lener seg osv.



AcceleRATE 2.0: Denne 2.0-versjonen tar opp tråden fra AcceleRATE, som tilbød tre unike akselerasjonsarketyper, og tilbyr nå syv typer akselerasjonsarketyper - mellom Lengthy og Explosive.



AI True Flight Ball Physics: Dette er en algoritme som lærer og skaper ballbevegelser for spillet. Den skal i praksis gi mer realistiske ballbevegelser og sprett.



Kinetic Physical Play: I likhet med AI Mimic vil dette gjenspeile måten en spiller beskytter og blokkerer på, og dermed forbedre realismen.



AI Hands: Den nye Stretch Sense -teknologien fanger opp håndens bevegelser i virkeligheten og inkorporerer dem i spillet, slik at bevegelsene virker mer realistiske.



EA Sports Sapien og GPU Cloth

Når det gjelder realisme, kommer de nye teknologiene EA Sports Sapien og GPU Cloth, som ser ut til å gjøre EA Sports FC 24 enda mer oppslukende og nøyaktig.

EA Sports Sapien Sapien er et system som har brukt sensorer plassert på spesifikke muskler for å se hvordan de bøyes og hviler når de er i aksjon, alt i et forsøk på å lage bedre anatomisk nøyaktige spillere.

GPU Cloth er et lignende system, men med tanke på drakter. Denne animasjonsteknikken gjenspeiler bedre hvordan drakten faller og omslutter spilleren, og skal bidra til at hver enkelt spiller skiller seg ut anatomisk sammenlignet med i dag, der de fleste spillere ser ut til å ha samme skjelett og ramme under huden.

Belysning av funksjoner

Før vi går over til spillsystemene, vil jeg nevne en siste ting: Feature Lighting. EA Sports FC 24 vil støtte ground-truth ambient occlusion (GTAO) med den hensikt å bruke dette til å gi mer dybde og detaljrikdom til banens overflate. I tillegg til dette vil stadionlys, tåke og lysstråler bli forbedret, og alt dette vil også bli brukt på publikum, og spillet vil se betydelig mer realistisk ut på FIFA 23.

Spillestiler

I motsetning til HyperMotion er Play Styles et nytt tilskudd til FIF...EA Sports FC -opplevelsen, og denne funksjonen gir nye måter å bruke og utvikle spillere på. Systemet går i hovedsak ut på å observere og gjenskape visse spillestiler som er knyttet til ulike spillertyper, for eksempel vil kantspillere få tilgang til unike driblinger Play Styles, mens høye forsvarsspillere vil være bedre egnet for heading Play Styles.

Dette systemet drives av datafirmaet Opta, og spenner over to nivåer; vanlig Play Styles, og Play Styles+. Forskjellen mellom de to vil være hvor effektive, nøyaktige, brukervennlige og hvor mange animasjoner som er tilgjengelige, og haken er at Play Styles+ bare vil være tilgjengelig for de beste spillerne i verden. Når det gjelder hvilke typer Play Styles som vil bli tilbudt, vil det være 34 unike typer, med to nivåer for hver, noe som gir 68 permutasjoner fordelt på flere kategorier:



Trickster - for triks og stil



Dead Ball - for frispark og dødballer



Power Header - for bedre headinger



Power Shot - for spisser og de som ønsker å sette ballen i mål



Speed Dribbler - for de som ønsker å flytte ballen oppover i banen



Block - for mer effektiv blokkering



Det er noen få spillsystemer som har blitt introdusert i løpet av årene, som også oppdateres som en del av Play Styles.



Precision Passing: Dette skal nå være mer nøyaktig, og støtter til og med buede pasninger for mer intrikate oppspill og eksplosive målsjanser.



Controlled Sprint Dribble: Dette støtter nå dribling mellom jogge- og sprintfart.



Effort Dribble Touch: På forespørsel kan du nå be en spiller om å strekke seg og berøre en ball før han blir taklet, og det åpner til og med for flere bevegelser lenger ned på banen.



Possession Tackles: I et forsøk på å gjøre taklingene mer realistiske, kan forsvarsspillere nå holde ballen nær seg når de erobrer den fra en angriper. Dette er tilgjengelig for dyktige forsvarsspillere.



Shooting Responsiveness: Dette gjør det mulig for spillerne å få bedre respons når de skyter. Enkelt. Når du trykker på knappen, forlater ballen spillerens fot raskere i spillet.



Det er til og med introdusert noen nye ferdighetsbevegelser som gjør det mulig å style motstanderne, blant annet Skill Rainbow, Flare Nutmeg, Ball Roll Drag og Drag Back Turn.

Kampdagsopplevelse og nytt brukergrensesnitt

Bortsett fra selve spillingen har EA forsøkt å utvide og forbedre fotballens estetikk i EA Sports FC 24. Dette kommer til uttrykk i den nye Matchday Experience og det oppdaterte brukergrensesnittet.

Matchday Experience er EAs forsøk på å få hver eneste fotballkamp til å føles unik og spesiell ved å inkludere ulike elementer utenfor banen, som bilder fra garderobene, glimt av ekspertene og kommentatorene, et aktivt publikum, og alt dette skjer før, i pausen og på slutten av kampen. Noen av de nye metodene som brukes, er også med på å gjøre dette enda bedre:



Dynamic Match Intros: En kort historiefilm som er skreddersydd for hver kamp og spillmodusen den spilles i.



Ultimate Team Lightshow: En forfengelig opptreden skreddersydd for lagene du spiller mot, for å få fart på avsparket.



HyperMotion Insight Overlays: Et kringkastingslignende overlegg som deler nyttig informasjon som ballbesittelse, skuddbane og mer. Disse er utformet slik at de ikke forstyrrer spilleflyten. Det kommer også nye offside- og Super Saves -overlegg her.



Beyond Broadcast Audio: Et nytt lydspor som tar sikte på å gjenspeile lyden av et stadion bedre, med høyere sang, horn, trommer og så videre.



Det vil til og med være et sekundært kommentatorteam tilgjengelig, med både Guy Mowbrays og Sue Smiths stemmer på Kickoff og Ultimate Team for de som bruker de engelske kommentarsporene.

Når det gjelder det nye brukergrensesnittet, er det mer retro-aktig og ligner på noen av de eldre FIFA-spillene. Det blir både en ny hovedmeny og nye logoer, og til og med et system som gjør det enkelt å skifte mellom ulike moduser.

Ultimate Team

For mange FIF...EA Sports FC -spillere vil dette være den modusen de bruker mest, så hvordan utvider EA den denne gangen? I hovedsak er det fire hovedområder.

Til å begynne med blir Play Styles innlemmet i sin helhet, og vil gi folk mulighet til å personalisere og tilpasse spillerne sine ytterligere.

Som en oppfølging av dette kommer Evolutions, som gjør det mulig for spillerne å oppgradere kortene i løpet av sesongen. I hovedsak vil du aktivere en evolusjonsprosedyre, som innebærer at du må fullføre et sett med utfordringer, og når dette er gjort, vil det aktuelle kortet få litt bedre egenskaper og statistikk, i tillegg til en visuell forbedring.

Det har blitt nevnt at spesial- og kampanjekort også vil være tilgjengelige for evolusjon, og at kosmetiske oppgraderinger også vil være en del av dette. Men det er ikke bare attributter og utseende som vil bli påvirket av denne funksjonen, for det vil også være mulig å endre hvordan et kort fungerer, åpne dørene for å endre posisjonen til en spiller og så videre. Det forventes at Evolutions vil endre lagoppstillingen betydelig.

Noen få funksjoner som er etterspurt av spillergruppen, vil bli forbedret på Icon, og det vil også bli mulig å droppe modifikatortrinnet for motstridende posisjoner helt og holdent.

Sist, men ikke minst, kommer det som regnes som den største oppdateringen av Ultimate Team spillerpoolen noensinne, ettersom kvinnelige fotballspillere kommer til EA Sports FC 24. Dette vil omfatte alle områder, noe som betyr at det vil være 74 lag og over 1600 spillere på Ultimate Team på én gang, og alle er fullt integrert takket være kjemisystemet, som er utvidet til å tilby forbindelser mellom klubber (dvs. den mannlige og kvinnelige siden av et lag). For de som lurer på det, er hybridlag tillatt her, noe som betyr at du kan ha Vinicius Jr. som setter opp skudd for Sam Kerr. Det er bare fantasien som setter grenser.

Spiller- og managerkarriere

Når det gjelder disse to spillmodusene, er forbedringene små, men viktige.

For managere kan du se frem til et nytt totalsystem som bruker Tactical Visions til å basere lagets spillestil på. Det vil være sju Visions å velge mellom, inkludert Tiki Taka, Gegenpressing og Park the Bus, og du kan tilpasse Vision til hver kamp. Når det gjelder hvorfor du ønsker å gjøre dette, åpner den nye Match Preparation -funksjonen for mer komplekse treningsplaner, rapporter før kamp og kampklar trening - som alle kan tilpasses laget du spiller. Vi får også vite at en ny funksjon på Tactical View vil gi deg bedre muligheter til å følge en kamp som manager og til og med gjøre taktiske justeringer underveis. Sist, men ikke minst, kommer treneransettelsespakken, som er mer kompleks og viktig enn noensinne.

Når det gjelder Player Career, lar de nye agent- og Career Path -alternativene deg planlegge hvor du vil i løpet av karrieren, enten det betyr å trykke på for å dra til en ny klubb, eller til og med justere posisjonen du spiller. Play Styles vil også låses opp i denne modusen avhengig av hvordan du passer inn i et lag. Og på kampdagen er det lagt til et kamera som fokuserer på spilleren, slik at du bedre kan følge stjernen din.

Begge modusene vil også inneholde nye Dynamic Moments, som for en spiller inkluderer å kunne vinne Ballon d'Or, og for managere inkluderer å oppleve åpne bussturer gjennom hjembyen din for å feire innsamlede trofeer og så videre.

Klubber

Det er ikke mye som endres på denne fronten. Den største justeringen dreier seg om Pro Clubs, som nå bare heter Clubs. Denne modusen vil nå inneholde et nytt ligasesongformat som dreier seg om seks uker lange sesonger som kulminerer i opprykk og sluttspillkamper - det blir ingen nedrykk her. Belønningen for en Clubs sesong skal være forfengelighetsgjenstander og enda større stadioner som passer laget ditt etter hvert som det stiger i gradene. Som andre steder gjelder Play Styles også her.

Det skal også sies at Clubs vil tilby crossplay ved lansering, men at det vil være begrenset til generasjoner. PC, PS5 og Xbox Series konsoller vil alle kunne spille sammen, mens PS4 og Xbox One må nøye seg med hverandres selskap. Det ble ikke sagt noe om hvilken kategori Switch passer inn i.

Nintendo Switch

Når det gjelder Switch, bemerket EA at EA Sports FC 24 faktisk vil bruke Frostbite -motoren i denne versjonen, noe som betyr at den vil være på bedre nivå med de andre utgavene av spillserien ... endelig. Og Switch -spillere kan også glede seg over Ultimate Team i denne utgaven ... woohoo!

Founder-status

Sist av alt er Founder Status, som gis til alle som spiller EA Sports FC 24 før 1. november 2023. Denne inkluderer et begrenset merke og draktdesign, og vil bli videreført gjennom spillene og åpne for fremtidige belønninger i serien i årene som kommer.

Ja, dette var mye informasjon. Hvordan det blir i spillet, får vi vite med sikkerhet 29. september, når EA Sports FC 24 lanseres på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch, eller 22. september hvis du velger å kjøpe Ultimate Edition.