EA Sports FC 24 får en gratis Euro 2024-oppdatering til sommeren.

EA har kunngjort at de i forbindelse med Euro 2024-turneringen, som arrangeres i Tyskland sommeren 2024, kommer med en gratis oppdatering til EA Sports FC 24, slik at spillerne kan delta i den internasjonale turneringen.

Vi får ikke vite nøyaktig når oppdateringen kommer, selv om det nevnes at den vil sammenfalle med den internasjonale turneringen, noe som betyr at det sannsynligvis er rimelig å anta at den vil debutere i begynnelsen av juni, rett før Euro 2024 starter i midten av juni.

Det vi vet, er at EA Sports FC 24 -spillere på PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch kan logge inn og spille spillet mellom 18. desember og 16. januar for å få en gratis, eksklusiv gjenstand som ikke kan byttes Ultimate Team Player. På EA Sports FC Mobile kan spillere logge inn fra og med i dag for å få denne gjenstanden i stedet. Når det gjelder hvilken gjenstand det blir, tilbys seks spillere, inkludert:



Englands Jack Grealish



Frankrikes Ousmane Dembélé



Italias Federico Chiesa



Tysklands Florian Wirtz



Virgil Van Djik fra Nederland



Spanias Alvaro Morata



Vi har også fått vite at EA Sports FC 24 vil være plattformen for eEURO-esportsbegivenheten, og at spillerne vil representere landslagene sine, og at det offisielle programmet og formatet vil bli kunngjort senere. Det vi vet, er at finalen vil bli spilt foran et live-publikum.