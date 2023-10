EA Sports FC 24 fysisk salg ned 30 % sammenlignet med FIFA 23 i Storbritannia

HQ

Nå som EA Sports FC 24 har debutert for fullt og blitt lansert på PC og konsoller, har vi fått et innblikk i hvor godt spillet selger. I Storbritannia har Christopher Dring fra Gamesindustry.biz delt en rekke opplysninger om spillets fysiske lansering, og det er både en stor lansering, men heller ikke like stor som FIFA 23.

Dring bemerker at EA Sports FC 24 har hatt årets nest største fysiske lansering i Storbritannia, og at tittelen ligger bak The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, men foran Hogwarts Legacy. Når det gjelder dette sammenlignet med hva FIFA 23 oppnådde for et år siden, sies det at det fysiske lanseringssalget har gått ned 30 %, og bare Nintendo Switch har hatt en økning i lanseringssalget.

Når det gjelder hvorfor salget generelt er lavere, er det ingen tvil om at den pågående endringen i hvordan folk kjøper spill også gjelder her, ettersom flere og flere for hvert år går over til digitale kopier av spill i stedet for fysiske esker.