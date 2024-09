HQ

Da jeg besøkte EA i juli for å få en oppdatering på hva som ville bli tilbudt i EA Sports FC 25, ble jeg lovet massevis av oppdateringer og forbedrede elementer. Selv om serien fortsatt er velkjent, er det absolutt noen sårt tiltrengte og kjærkomne nyheter i årets utgave.

De to konseptene EA har brukt mest tid på i år, Rush og FC IQ, er to vellykkede eksempler på meningsfull og positiv innovasjon. Begge er tilføyelser som gjør spillet bedre, men disse holdes tilbake av bugs og svært trege menyer, noe som gjør at det egentlig bare føles som en oppkvikket FIFA-tittel igjen. Men la oss uansett starte med det jeg synes er det beste i hele spillet: Rush.

EA så på tallene og så at Volta ikke lenger var verdt å ha, og at det de ønsket i stedet var en sosial spillopplevelse. Dette førte til fødselen av Rush, en fem mot fem-modus (der målvakten er datastyrt) på en mindre bane, men med samme spillmekanikk som i de vanlige kampene. Mange var bekymret for at dette skulle bli en Volta 2.0, men det er det heldigvis ikke, for i stedet for å gjøre dette til en egen spillmodus, er den integrert i alle spillmoduser, enten det er Ultimate Team, Career Mode eller Clubs.

Det er helt klart morsommere å spille med venner, og det er det den er designet for. Du kan også komme innom med fremmede hvis du vil spille online, men det er verdt å forvente mye frustrasjon ettersom mange spillere holder på ballen, nekter å spille pasninger eller trekker seg tilbake i forsvaret. Siden Rush ikke har noen faste posisjoner, er du ikke låst til å holde deg på de defensive fløyene og vente tålmodig til motstanderen kommer til deg hvis du vil spille som back. Du kan løpe rundt som du vil, noe som fører til en veldig bølgende opplevelse med action over hele banen.

Kampene varer i sju minutter, med pause hver gang ballen ikke er i spill. For at det skal føles litt annerledes enn vanlige 11-mot-11-kamper er det også noen andre små finurligheter i reglene, som at i stedet for avspark i starten av kampen trilles ballen inn fra siden, og det er en sprint, en Rush, for å komme først til ballen. Tenk Rocket League, men med en rullende ball. Ja, offside eksisterer fortsatt, men nå er det fra den siste tredjedelen av banen i stedet for fra midtlinjen, og straffesparket ligner mer på det som brukes i den amerikanske MLS, der spilleren løper med ballen fra midtlinjen. I tillegg får du ikke rødt kort hvis du gjør en skikkelig stygg takling, men blått, noe som får deg til å sitte på sidelinjen i et minutt og tenke over syndene dine. Rush er uten tvil det beste EA har lagt til EA Sports FC (og FIFA før det) på mange år. Det er den morsomste delen av årets spill, og jeg ser for meg at dette vil være en av de mest spilte modusene totalt sett. Det er imidlertid veldig viktig at EA holder denne modusen oppdatert, slik at folk ikke går lei av den fordi den mangler et rangert element.

Den andre store nyheten er FC IQ, som er et system som styrer hvordan spillerne oppfører seg når de ikke har ballen. Hver spiller har nå en rolle, som for en sentral midtbanespiller for eksempel kan være Box-to-Box eller Playmaker. Alle de ulike rollene resulterer i ulike bevegelsesmønstre for spillerne, slik at en back med en offensiv rolle ofte vil løpe oppover i banen og gi mer støtte i angrepsspillet, men etterlate seg tomme rom i forsvaret. For erfarne spillere vil forskjellen være merkbar sammenlignet med hvordan tidligere spill har fungert, men jeg tror ikke de som ikke spiller hvert år vil legge like mye merke til dette. Det er på en måte både et stort tillegg og et knapt merkbart tillegg, avhengig av hvor mye du fokuserer på akkurat denne tingen.

Det er tre nivåer for hvor god en spiller er i hver rolle. De kan ha en grunnleggende rolle, noe som betyr at de kan spille nevnte rolle, men ikke er veldig gode i den; deretter har alle spillere en Role+, som er den rollen de er komfortable i og der de presterer best; og til slutt er det også Roll++, og det er eksklusivt for de beste spillerne. For eksempel har Jude Bellingham en Playmaker++ som offensiv midtbanespiller, der det ekstra plusstegnet gir bedre bevegelighet og evne i denne rollen. Alt dette kommer i tillegg til Playstyles som ble lagt til i fjor, med den forskjellen at Playstyles bestemmer spillerens oppførsel med ball, mens Roles gjør det samme uten ball.

Både Rush og Roles er inkludert i alle spillmodusene. I den for lengst glemte Career Mode brukes Rush i ungdomsaktiviteter, der du hver tredje måned kan spille en ungdomsturnering i denne fem-mot-fem-modusen, som lar deg både teste talentene dine og gi dem et ferdighetsboost avhengig av hvor godt du gjør det i tre-kampsturneringen. Dette er første gang Academy er spillbar, og takket være det EA kaller "Cranium Technology", ser disse tenåringene ikke lenger ut som 30-åringer med skjegg og rynker, men som ekte tenåringer. Frem til 16-årsalderen vokser de også i høyden og legger på seg litt, og det endelige, voksne utseendet får de når de blir innkalt til et seniorlag. Også speidersystemet har blitt utvidet, slik at det nå er mulig å speide i 160 forskjellige land.

En stor nyhet på Career Mode er at det nå er mulig å både spille og lede kvinnefotball. Fem forskjellige ligaer, pluss Champions League, er tilgjengelige, og det er en helt annen opplevelse å være manager for et kvinnelag, ettersom økonomien er unik. Pengene som er tilgjengelige for overganger er mye mindre, men samtidig er også lønningene strukturert på en annen måte enn i herrefotballen. Det er mulig å hoppe mellom kvinnefotball og herrefotball i samme karriere, så hvis du vil prøve å bytte Jonas Eidevall fra å trene damelaget Arsenal til herrelaget, så kan du gjøre det.

Du kan også spille som en av noen få utvalgte ikoniske spillere i Career Mode, og potensielt starte med David Beckham i din lokale klubb hvis du føler for det. Dessverre er ikke dette så interessant som det høres ut. Det som høres veldig interessant ut, har ennå ikke blitt implementert, nemlig et scenariooppsett som ligner på F1 Manager-spillene, der du kan prøve deg på en rekke spesifikke scenarier ved hjelp av reelle poengtall i løpet av sesongen. Kanskje har et lag sparket manageren sin, og du må ta over og prøve å redde sesongen eller forhindre nedrykk. Eller kanskje noen har scoret tre mål i samme kamp, og din jobb er å gjenta den imponerende bedriften. Dessverre er ikke denne funksjonen tilgjengelig ennå.

I Ultimate Team forblir det meste det samme. Det har også Rush-integrasjon, der du får velge en av spillerne dine og danne par med fire andre. For å holde det hele friskt endres spillerkravene med jevne mellomrom. For eksempel kan du noen ganger bare bruke spillere med maks 79 i totale attributter, og andre ganger kan spillerne ikke ha høyere fart enn en viss poengsum. Det er her jeg kommer til å tilbringe mesteparten av tiden min i årets spill, uten noe press om å vinne kamper, med å spille morsom og rask fotball, frustrert over spillere som aldri passer ballen eller som alltid er offside.

EA har lovet at det blir mer Evolutions i år, som var fjorårets store hit. Her kan du ta en av spillerne dine og oppgradere dem i visse egenskaper, og det gjør lagbyggingen mer variert og morsommere å bygge et lag ut fra et bestemt tema, som for eksempel et helt lag med spillere fra hjemlandet ditt.

Vi hopper over til nettmodusen Clubs, der du skal samle en gjeng med venner eller fremmede for å danne en klubb og konkurrere i en modus som ikke er så veldig forskjellig fra i fjor. De store forskjellene er for det meste kosmetiske. Cranium Technology har forbedret måten de tilpassede spillerne ser ut på, og du kan mekke lenge for å få den perfekte spilleren. Spillmessig er den største forskjellen at det nå er mulig å rykke ned fra divisjonen igjen, så hvis du spiller dårlig og taper for mye, vil du til slutt bli tvunget til å spille en nedrykkskamp mot en klubb i en lignende posisjon. Taperen rykker ned et nivå, mens vinneren blir værende.

På banen har FC IQ åpenbart bidratt til å forbedre atmosfæren, men det har også skjedd en finjustering av pasningsspillet siden i fjor. Det føles nå mer realistisk enn tidligere, og du kan ikke slå pasninger etter en 180-graders vending til en spiller du ikke engang kan se. Pasninger har dermed økt risiko for å havne hos motspillere i stedet, men det gjelder også vanlige pasninger. Presisjonen fra spillerens side må være bedre enn før, og spillere med bedre pasningsferdigheter har større sjanse til å slå de avgjørende pasningene, akkurat slik det skal være.

EA Sports FC 25 er et bedre spill enn FC 24 var på mange områder og målinger, der mye er forbedret og tillegget av Rush er absolutt et høydepunkt. Jeg kan imidlertid ikke lukke øynene for de tekniske problemene. Spillet har flere bugs enn jeg kan huske, menyene føles veldig trege, og jeg har også sett folk få helt svarte skjermer når de går inn i kamper i visse spillmoduser. Dette er ting som ødelegger spillopplevelsen i det som ellers er et godt fotballspill.