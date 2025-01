EA Sports FC 25 får den "mest betydningsfulle spilloverhalingen midt i sesongen" hittil for en EA FC-tittel

HQ

Å si at EA Sports FC 25 ikke akkurat har blitt møtt med den beste mottakelsen fra fansen, er sannsynligvis litt av en underdrivelse. Mens vi stort sett likte tiden vår med spillet ved lanseringen, noe som ser ut til å deles blant det kritiske samfunnet, har fansen et annet inntrykk av tittelen, ettersom det for øyeblikket rocker en 2.6 poengsum (av 10) på Metacritic.

Men det virker som om EA prøver å rette opp kursen og få skipet tilbake på sporet, og det gjør dette ved snart å servere den "mest betydningsfulle midtsesongens spilloverhaling" den noensinne har tilbudt for en EA Sports FC tittel. Riktignok har det bare vært to EA Sports FC -titler så langt ...

Når det gjelder hva denne oppdateringen lover, kan vi forvente oppdateringer av de viktigste spillsystemene, det være seg pasning, skyting, målvakt og forsvar. Det vil bli mer offensivt flytende spill, færre tacklinger og AI-avskjæringer, og forbedringer av hvordan forsvarsspillere for lett tar igjen driblinger. I tillegg kommer oppdateringer til Rush Club Search i Football Ultimate Team for å gjøre det enklere å finne de riktige spillerobjektene for den aktuelle jobben.

Du kan se alle endringene og hvordan de forventes å påvirke spillet ved å gå over her.