EA Sports FC 25 Førsteinntrykk: Hvordan vil Rush og FC IQ forbedre EA Sports FC-formelen?

FIFA-serien gikk i fjor over til å bli EA Sports FC etter at utviklerne og fotballorganisasjonen gikk hver sin vei. Men EA Sports FC 24 ble ikke helt den revolusjonen som mange spillere hadde håpet på. Følelsen har vært at det ikke har skjedd så mye på noen år, og at serien stort sett står på stedet hvil. Dette er noe EA nå ønsker å endre på. På FC 25 Producer Showcase i Vancouver fikk vi høre mye om hva årets tittel kommer til å handle om, og håpet er at to hovednyheter skal gi serien en skikkelig kickstart: Rush og FC IQ.

Ifølge produsent Sam Rivera ønsket EA å introdusere en ny sosial opplevelse i EA Sports FC 25, noe som gjorde spill som Fortnite så populære. Tidligere har det egentlig ikke vært noe slikt å finne, bortsett fra i Clubs der det er 11v11. Resultatet er Rush. Det er 4v4 med en datastyrt målvakt og vil være tilgjengelig i alle spillmoduser. På nettet vil det alltid være fire ekte spillere, enten du spiller med vennene dine eller ender opp med en tilfeldig gruppe, og det er også mulig å spille alene offline. De kaller dette "den mest spennende og engasjerende sosiale opplevelsen vi noensinne har skapt". Men dette høres veldig ut som Volta. EA har valgt å fjerne Volta helt i år, men dette er ikke en erstatning, men en helt ny opplevelse.

"Jeg vil avklare dette med en gang. Rush-opplevelsen er ikke som Volta. Etter tilbakemeldinger fra fellesskapet har vi bestemt oss for å fjerne Volta fra FC 25. Men vi vet at vi vil ha en sosial spillopplevelse, og det er derfor vi introduserer Rush. Det er bygget på nøkkelprinsipper som skaper en unik opplevelse, " sa Rivera, som også la til at grunnen til at det blir lagt til i alle nåværende spillmoduser er at de ønsker å puste nytt liv i spillmodusene med en ny spillopplevelse.

I motsetning til Volta, som tilbød prangende gatefotball som ligner på FIFA Street -serien, er Rush bygget på eksisterende 11v11-spill. I bunn og grunn er det fotball i full størrelse skalert ned til 4v4 (pluss keeper) med de samme bevegelsene og atferden.

"Hvorfor? Vi ønsker å beholde dybden og balansen som vi har oppnådd de siste 15 årene. Det tar tid å finpusse og balansere opplevelsen for å skape et morsomt miljø, så vi kommer ikke til å prøve å finne opp hjulet på nytt. Dette gjelder grunnleggende mekanikker som pasninger, driblinger, skudd og målvaktsspill."

Hvis du har spilt et hvilket som helst online sportsspill i et lag, vet du at du nesten alltid blir tvunget til å velge en posisjon. Vil du være midtstopper? Eller kanskje ytre midtbanespiller? I Rush er dette borte, og alle kan være akkurat hvor de vil på banen. Kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Hvis du ikke har mikrofon og hodetelefoner, kan du sende direktemeldinger som bare laget ditt ser. Hvis du for eksempel vil ha ballen, kan du trykke på pasningsknappen, og en snakkeboble med "Pass" vil dukke opp over spilleren din.

Med en ny spillmodus følger det selvfølgelig spesielle funksjoner. Rush tilbyr blå kort i stedet for røde og en sprint for å komme først til ballen ved avspark. Hvis du spiller så dårlig at du får et blått kort, blir du utvist i ett minutt. Deretter må du vennlig stå på sidelinjen til det minuttet er over. Skulle du også pådra deg en utvisning, er det på samme måte som en hockeystraff. Det er 1 mot 1 mot keeperen, men alle andre spillere starter lenger bak og kan begynne å løpe når straffetakeren gjør det. Det er også offside, men i stedet for å gjelde fra midtlinjen, gjelder det nå fra den siste tredjedelen. Ved avspark starter alle fra denne offsidelinjen, og ballen rulles inn fra sidelinjen, og det er viktig å kommunisere hvem som springer mot ballen og hvem som blir igjen og forsvarer. Kampene er syv minutter lange, og tiden stoppes hver gang ballen ikke er i spill. Vi fikk spilt to kamper, og følelsen er at det definitivt er en forbedring fra Volta, og det er noe som serien virkelig har manglet.

Det andre ordet EA virkelig ønsker å hamre inn i spillerne er FC IQ. Etter å ha introdusert Hypermotion V i FIFA 22 for å forbedre realismen og bevegelsene til spillerne og Playstyles i fjor for å få spillerne til å føle seg spesielle med spesifikke egenskaper og personligheter, er det i år fokus på taktikk. Det skal være "den mest betydningsfulle taktikkendringen på over ti år". En del av dette er spillerroller. Dette vil styre hvordan hver enkelt spiller tenker og oppfører seg på banen, noe som vil resultere i mer ekte taktisk intelligens og bevegelse uten ball. Det finnes 50 roller, og hver spiller har én, og for å tildele rollene til spillerne har EA laget en AI-modell som har analysert reelle data fra sportsanalyseselskapet Opta fra de siste sesongene. Noen posisjoner deler spillerroller, som for eksempel sentrale midtbanespillere og offensive midtbanespillere, som begge har "playmaker". Disse vil imidlertid fungere helt annerledes når spilleren ikke har ballen.

I et av klippene som ble vist, hadde det ene laget kontroll over ballen. I angrepet hadde en back med rollen som "falseback" plassert seg ganske sentralt på banen. Bak ham, mellom midtstopperne, var det en defensiv midtbanespiller med rollen som "midtstopper". På plassen der backen vanligvis befinner seg, var det en innvendig midtbanespiller med rollen som "half-winger". Den andre backen var nesten på linje med spissene med sin offensive wingback. Og i midten fløy en offensiv midtbanespiller med en skyggespiller inn i det offensive straffesparkfeltet. Etter de siste årenes statiske oppstillinger er det spennende å se hvordan dette vil påvirke spillopplevelsen og en meta som har en tendens til å være fastlåst i én ting, noe vi spurte Rivera om.

Hvert år ser det ut til å være en slags meta. I fjor var det mye løping langs linjen, pasninger diagonalt bakover og skudd. Hvordan prøver du nå å lage et spill som ikke bare passer til én spillestil?

"Da vi designet FC IQ, hadde vi mange av disse tilbakemeldingene i tankene. Og det er derfor det vil være mye mer taktisk variasjon, slik at du kan forhindre dette med det nye FC IQ. Så vi ønsket å gi dere mer kontroll over hvordan denne metaen vil være i løpet av året. Så det var et av målene. Selv med FC IQ er det fortsatt en mulighet for oss til å fortsette å utvikle oss og gi dere kanskje flere roller, flere verktøy for å gjøre flere ting i disse situasjonene. Det er mer som kan gjøres, men det er grunnlaget, en ny tilnærming til taktikk."

Hver spillerrolle vil ha ett til tre fokus, og spillerne kan ha ulik kjennskap til disse, men det er basisrollen som betyr at de kan spille i den posisjonen. Et eksempel er Vini jr. med "kantspiller". Alle har også en Role+, Vini Jr. har "poacher" her. Så er det også Role++ som bare de absolutt beste spillerne har. Vini Jr. har dette som "inside forward".

Alt dette høres selvfølgelig flott ut, men det ville ikke spilt noen rolle hvis ikke de forskjellige spillmodusene ble forbedret. Ta for eksempel karrieremodus, en av de mest klassiske spillmodusene i sportsspill. I lang tid har den knapt blitt oppdatert i det hele tatt, noe som endelig ser ut til å endre seg. "Den største oppdateringen på mange år", som de kaller det. Det første som ble tatt opp var at det nå vil være noe som kalles "live start points". Dette betyr at du kan gå inn i karrieremodus når som helst i løpet av året og hoppe rett inn i hvordan stillingen er i ligaen i det øyeblikket. Du kan for eksempel ta over en toppklubb i de hektiske siste ukene av sesongen. Eller du kan spille som en spiss som nettopp har kommet tilbake fra skade og redde laget ditt fra nedrykk.

"Nytt innhold gjennom hele året, det er nøkkelen. Historisk sett har karrieremodusen blitt lansert på dag én, og så har den ikke endret seg. Nå skal vi se på fotballverdenen i alle 12 månedene og se historiene som utspiller seg i den virkelige verden," sier Pete O'Donnell, spillets designdirektør.

Den andre delen av de liveoppdaterte sesongene er noe som kalles "Snapshots". Dette er scenarier som finner sted i løpet av sesongen, og som vil bli lagt til i løpet av året. Det kan være at et lag har sparket treneren sin, og at du nå prøver å holde skuta flytende. Et eksempel fra forrige sesong kunne vært at Jadon Sancho dro tilbake til Dortmund, så du kunne ha spilt som ham resten av sesongen og forsøkt å vinne Champions League og Bundesliga med ham. Hvis du bare vil spille den klassiske spillmodusen, er det nye ting der også, og en av de største er at du nå kan spille med kvinnelige lag og spillere. I fjor ble de lagt til på Ultimate Team og nå på Career Mode. Foreløpig er det bare fem ligaer, noe som forhåpentligvis vil bli utvidet neste år. Men hvis du vil late som om du er Arsenal -trener Jonas Eidevall, kan du gjøre det.

Det neste er et nytt system for Youth Academy. Her kan du se hvordan spillerne dine vokser fysisk for hvert år og faktisk ser ut som tenåringer, det vil si ingen flere 14-åringer med fullvokst skjegg. Når de blir kalt opp til seniorlaget, får de sitt voksne utseende, og det er her Rush kommer inn i ligningen igjen. Annenhver måned arrangeres det ungdomsturneringer der du kan spille tre kamper i denne 4v4-modusen. Vinner du, får spillerne en boost. Du kan spille med deres nåværende evne eller med en potensiell evne som en voksen spiller, og hvis du føler at du heller vil spille som en tilpasset spiller, er det mulig å bruke bakgrunnshistorier som utgangspunkt. Du kan for eksempel ha vokst opp i en suksessrik fotballfamilie, eller du kan prøve å komme deg etter en skade som truet med å sette en stopper for karrieren din. Dette påvirker personligheten og egenskapene til spilleren din.

Over i pengekua Ultimate Team er det endringer, men kanskje ikke så mange som vi gjerne skulle ha sett. De fleste spillmodusene er stort sett uendret, men den største forskjellen er at du nå låser opp premier for både Ultimate Team og Clubs etter hvert som du passerer de ulike milepælene gjennom sesongene. Rush er tilgjengelig her som spillmodus, men uten et spesifikt rangeringssystem. Du kan velge en spiller du har i ditt sett med spillerkort og spille med andre som gjør det samme. Noen arrangementer kan ha begrensninger, for eksempel at man bare kan ha spillere fra LaLiga. Etter tilbakemeldinger vil det nå være lagringsplass for opptil 100 duplikater som du får fra kortpakkene du har kjøpt, og evolusjonssystemet vil bli utvidet.

"Vi har hørt fra fansen at de har skreket etter at FUT skal bli mer sosialt. Og vi tror Rush er den perfekte løsningen," sier produsent Karthik Venkateshan.

I den siste store spillmodusen, Clubs, er nok den største nyheten at nedrykk er tilbake. Taper du nok kamper, blir du tvunget til å spille en nedrykkskamp mot et annet lag. Vinner du, rykker du opp, taper du, rykker du ned en divisjon. Et nytt sosialt knutepunkt kalt Clubhouse har blitt lagt til, og klubbeieren kan dekorere stadion, garderober og mer. I tillegg finnes det et anleggsbudsjett som gir ulike bonuser. Synes du laget ditt er for svakt? Bruk alle pengene dine på et treningsstudio som vil gi deg et stort løft i styrke. Alle lagene starter med det samme budsjettet, men suksessrike klubber tjener naturligvis mer.

Men ingenting av dette betyr noe hvis det ikke fungerer på banen. For å sørge for at det gjør det, har EA forsøkt å forbedre spillernes løpestil. I fjor var de bare tilpasset overkroppen, men i EA Sports FC 25 er nå hele kroppen inkludert i spillernes løping, noe som selvsagt er en stor forbedring. Dette vil bli brukt på rundt 1 800 spillere, inkludert 200 kvinner. Føler du at en spiller løper litt for fort? Da har du flaks, for noe som er lagt til er en såkalt taktisk kansellering. Dette er noe man ofte ser i ekte fotball, og det er når man må skape kaos for motstanderen ved å dra dem ned i trøya eller bare strekke ut beinet, noe som resulterer i et gult kort. Dette kan være nyttig når motstanderen bruker den forbedrede driblingskontrollen med venstre spake, ettersom en 180-graders vending så mye jevnere ut i et eksempel de viste.

Pasningsmekanikken er også noe de har sett på og prøvd å gjøre om. Når du for eksempel slår en blind pasning 180 grader mot der du står, var dette i FC 24 ikke noe problem i det hele tatt uansett spiller. I år vil det være en betydelig større risiko for at denne pasningen ikke havner der du ønsket å slå den i det hele tatt. Bedre spillere, som Luka Modrić, vil ha større suksess med å slå pasninger under press enn en kraftig midtstopper. Hvis du er en dribler i stedet for en pasningsspiller, har fem nye driblinger blitt lagt til spesielt for deg.

Når det gjelder grafikken, vil det være et nytt værsystem når du spiller offline, med forskjellige vindhastigheter og værforhold. Dette påvirker hvordan ballen flyr, hvordan håret blåser, og at en spiller kan skli hvis det er vått. Sistnevnte er noe fansen på de forbedrede stadionene helt sikkert vil glede seg over, ettersom de vil reagere dynamisk på det som skjer på banen, og hvis du er heldig, kan du kanskje se noen av de ekstra maskotene. Og dette vil bli gjort i 4K med 60 FPS. En ny grafikkmodus introduseres der du kan velge mellom "enhanced visuals" med forbedret grafikk og belysning i oppskalert 4K. I tillegg vil Ray-Tracing være tilgjengelig i serien for første gang, og det samme vil dynamisk lys for tiden på døgnet. Første halvdel kan spilles på en lys ettermiddag, mens solen begynner å gå ned i løpet av andre halvdel.

"Dette er den mest innovative, mest ambisiøse tittelen hittil", sier Rivera.

Om det lever opp til dette, vil vi kunne se 27. september når EA Sports FC 25 slippes. Tidlig tilgang vil være en uke tidligere for spillere som har kjøpt noen av versjonene som inkluderer dette.