EA Sports FC 25 tok hjem trofeet for Europas mest solgte spill i 2024

HQ

Å si at EA Sports FC -serien (tidligere FIFA) er en gigant, er en underdrivelse, spesielt i Storbritannia og Europa, der fotball i bunn og grunn er sportens konge. Sportssimuleringsserien topper ofte salgslistene og har til og med en enorm gjennomslagskraft, med nye utgaver som konkurrerer med tidligere spill, noe som nok en gang har blitt bekreftet i de samlede salgsrekordene for 2024.

Analyseselskapet Gfk Entertainment, som er kjent for å samle inn data om videospill, musikk, film og annen underholdning, har publisert en rapport som avslører at EA Sports FC 25 var Europas mest solgte spill. Tittelen toppet listene i 17 land, inkludert Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og slo også EA Sports FC 24 i mange tilfeller, der forgjengeren likevel klarte å utkonkurrere det massive Call of Duty: Black Ops 6 i forskjellige land, for eksempel Spania, Portugal og Italia.

For å bevise hvor stor en titan EA Sports FC 25 er, tok det i Tyskland også hjem trippelkronen for å toppe PS5- og Xbox Series-, PS4- og Xbox One- og Switch-listene, med EA Sports FC 24 på andreplass på forrige generasjons konsoller.

Det skal sies at disse dataene utelukkende er basert på fysisk salg, noe som betyr at digitalt salg kan riste opp ting mye på PlayStation- og Xbox-systemer der digital blir stadig mer populært. Men hvis man ser på disse dataene alene, er det også verdt å merke seg at de andre titanene i 2024 var Mario Kart 8 Deluxe og Super Mario Party Jamboree, som begge nådde topp tre på listene i henholdsvis åtte og fem europeiske land.