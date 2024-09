EA Sports FC 25s Pro-sesong vil inneholde en premiepott på 1 million dollar

HQ

Nå som fansen kan strømme til og dykke inn på EA Sports FC 25 siden Ultimate Edition debuterte på fredag, har EA nå tatt seg tid til å avsløre en rekke planlagte endringer for konkurransescenen.

Vi blir fortalt at det vil tilby en premiepott på 1 million dollar som skal kjempes om, og at en rekke av de nye funksjonene som er inkludert i det nye spillet også vil bli inkludert i den konkurransedyktige scenen også.

Dette betyr at siden taktikksystemet har blitt revidert, vil det ikke være noen forbudte formasjoner i FC Pro. I tillegg er Precision Shooting blitt obligatorisk, hver kamp vil bli spilt i to omganger på ni minutter, alle personlige konkurranser vil bruke Direct offline-alternativet, og på arrangementer og turneringer vil alle spillere og trenere nå være pålagt å ha på seg lag-/klubbklær.

I forkant av sesongstarten på FC Pro Open har EA også kunngjort at fordi Anders Vejrgang har sikret seg kvalifisering til 2025-sesongen ved to anledninger, vil det bli avholdt en siste, ekstra kvalifiseringsturnering for å finne en 17. spiller. Denne avsluttes 3. november med et gruppespill.