EA Sports FC 25s topprangerte spillere har blitt avslørt

Vi teller ned dagene til EA Sports FC 25 kommer fra 20. september for Ultimate Edition-eiere og 27. september for alle andre. Med denne datoen stadig nærmere, har EA nå avslørt de topprangerte spillerne i spillet, noe som betyr at vi kjenner de mannlige og kvinnelige stjernene som alle vil ha på sitt Ultimate Team-lag de kommende månedene.

På herresiden er de tre høyest rangerte spillerne Erling Haaland og Rodri fra Manchester City og Real Madrids Kylian Mbappe, som alle tre har fått 91 poeng. På 90-tallet finner vi coverstjernen Jude Bellingham og Vinicius Jr. fra Real Madrid, Kevin De Bruyne fra City og Harry Kane fra Bayern München.

På kvinnesiden er den høyest rangerte stjernen Aitana Bonmati fra FC Barcelona på 91, men hun får selskap av lagvenninnene Alexia Putellas og Hansen, begge på 90, samt Chelseas Sam Kerr.

De 25 høyest rangerte spillerne for kjønn kan du se nedenfor.