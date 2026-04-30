EA Sports FC 26 er høydepunktet i mai sine PlayStation Plus-spill

Det er nesten en ny måned, og du vet hva det betyr; flere PlayStation Plus-spill! Sony har avslørt de tre titlene som vil bli tilbudt som en del av tjenesten i løpet av mai, og disse spillene blir tilgjengelige 5. mai og erstatter april måneds utvalg av Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered og Sword Art Online Fractured Daydream.

Når det gjelder de tre spillene som er omtalt for alle PlayStation Plus-abonnenter uavhengig av nivå (Premium, Extra og Essential), er de EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers og Nine Sols.

Mens de to sistnevnte ganske enkelt er komplette spill å legge til i samlingen din, inkluderer førstnevnte til og med en EA Sports FC 26 PlayStation Plus Icons Pack, som regnes som en "spesiell tilleggsrettighet" som gir spillerne tilgang til noen få nøkkelspillere for å komme dem på vei i sportsprosjektet.

Kommer du til å spille noen av disse spillene denne måneden?