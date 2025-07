EA Sports FC 26: Forbedret forsvarsspill veier opp for dårlig målvaktsspill

HQ

Selv om EA Sports FC fortsetter å håve inn penger, har de siste årene føltes litt stillestående ettersom EA har slitt med å utnytte den nåværende konsollgenerasjonen til noe annet enn mer imponerende grafikk.

Passende nok var det første vi la merke til da vi startet opp en tidlig versjon av EA Sports FC 26 på PS5, at grafikken nå virker mer skinnende enn noen gang. Og vi mener virkelig skinnende, for spillerne ser blanke ut med glatt, nesten oljet hud, som om de hadde kommet rett fra en fotoshoot og inn på banen. Vindeffektene som ble introdusert i fjorårets spill, ser også ut til å ha mindre innflytelse på ballen enn på spillernes hår. På et tidspunkt stoppet jeg opp for å se på en reprise av et mål, for så å miste fokus fullstendig da jeg beundret Khvicha Kvaratskhelias hår som bølget frem og tilbake mens han beveget seg rundt på banen.

Spillermodellene er nok en gang et høydepunkt med ekstremt realistiske ansikter.

Men som nevnt er dette som forventet. Det jeg virkelig var interessert i var selve fotballspillet, et område der EA har slitt med å finne den rette balansen de siste par årene. For å tilfredsstille spillerbasen har de i år gått til en drastisk prosedyre, og i hovedsak utført en lobotomi på spillet, og halvert gameplayet.

Du kan velge mellom en arkadebasert konkurransemodus (som er obligatorisk online) og en langsommere, mer naturtro autentisk modus. Selv om jeg spilte det meste av spillet mitt med de autentiske innstillingene, prøvde jeg også konkurransemodusen, og det er rimelig å si at de fleste av de nye spillendringene har en innvirkning på begge modusene, selv om du ikke ville vite det til å begynne med.

Til tross for en lang liste med endringer og forbedringer, tviler jeg på at noen av disse vil være merkbare for vanlige spillere. EA Sports FC 26 handler absolutt mer om forbedringer enn omfattende endringer. På den annen side kan små detaljer utgjøre en verden av forskjell i fotball, så la oss grave litt dypere i disse endringene.

Forhåpentligvis vil to separate spillestiler holde alle fornøyde.

De lave skuddene bommer på målet

Den mest merkbare endringen er kanskje når det gjelder skyting. Den tidsbestemte avslutningen som ble introdusert i FIFA 19 har endelig blitt pensjonert, etter å ha blitt henvist til benken som en valgfri funksjon i de siste spillene. Nå kan man skyte et lavt skudd ved å trykke på en dobbeltsirkel (jeg spilte på PS5), og EA tuller ikke. Disse skuddene klipper i utgangspunktet banen på vei mot målstolpene.

Dessverre endrer ikke de flate skuddene (som ikke lenger er avhengig av skuddkraften din og kan utføres i både kraftige og myke varianter) egentlig dynamikken i skytingen. Selv om et slikt skudd kan være ekstremt vanskelig å redde i virkeligheten, hadde keeperne generelt langt færre problemer med disse skuddene, sammenlignet med de kraftige toppskuddene som fortsatt er det mest effektive alternativet, hovedsakelig fordi de er altfor enkle å få til. Kort sagt føltes skytingen aldri ødelagt, men den mangler fortsatt variasjonen fra mange tidligere titler.

Lavt drevne skudd fungerer som tiltenkt, men høyt i hjørnet er fortsatt den beste oppskriften som fører til en feiring.

Keeperne stryker på IQ-testen...

Skudd er selvfølgelig bare den ene halvdelen av ligningen når det gjelder målsjanser. Keeperne skal gjøre sitt for å ødelegge moroa, men dessverre har ikke innsatsen deres i de siste par kampene vært helt fantastisk.

Med EA Sports FC 26 skryter EA av mer konsekvente og intelligente keepere. Da jeg spilte, var jeg derfor på utkikk etter forbedringer på tre viktige områder: færre dårlige returer, mer aggressiv oppførsel i én-og-én-situasjoner og bedre skuddstopp. Til tross for at jeg møtte noen av de aller beste keeperne i verden, som Thibaut Courtois og Gianluigi Donnarumma, klarte jeg dessverre ikke å legge merke til noen reelle forbedringer på noen av disse områdene.

Keeperne sto fortsatt for det meste på sin linje når spillerne stormet gjennom i én mot én-situasjoner, og de løp sjelden ut og stengte vinklene. Jeg scoret også en del mål på dårlige returer, og det som skuffet meg mest, var at keeperne ofte gjorde den rare greia der de ser ut til å følge ballen med hendene, som Neo som unnviker kuler i The Matrix, i stedet for å prøve å blokkere eller fange den. Min eneste trøst var at dette er en tidlig versjon, og at keeperne kanskje viser litt mer intelligens når ballen virkelig begynner å rulle i slutten av september.

Jeg opplevde ikke mange målvaktsmirakler i løpet av tiden med betaversjonen.

...mens forsvarsspillerne har fått opp farten

Et område som har sett store forbedringer, er forsvarsspillet. De siste årene har forsvarsspillet vært litt av et mareritt, da det ofte føltes som om forsvarsspillerne, selv uten ball, hadde mindre bevegelighet enn de ballførende angriperne. Nå kan angriperne fortsatt overrumple deg med et raskt skulderfall, men forsvarsspillerne snur seg ikke lenger like sakte og kan faktisk holde følge.

EA har lovet å redusere antallet taklinger der ballen spretter rett tilbake til motstanderen, og det har de definitivt innfridd. Fra første fløyte var det tydelig at både forsvarsspillernes AI og animasjonene deres hadde blitt utvidet, noe som gjorde det lettere for dem å holde på ballen når de taklet. Til tider var det kanskje for enkelt - jeg begikk mindre enn fem forseelser i løpet av mer enn 10 kamper - men det er likevel et stort løft for spillets realisme.

I ett tilfelle gikk jeg i bakken i en nøye timet glidetakling nær sidelinjen med min venstreback, Andy Robertson. I tidligere spill ville dette i beste fall resultert i et innkast til motstanderne, men denne gangen taklet Liverpool-spilleren med innsiden av venstrefoten, holdt ballen i spill og ga meg muligheten til et raskt kontringsangrep.

Apropos backer, de er ofte den enkleste indikatoren på om AI-ens posisjonering fungerer etter hensikten. I løpet av tiden jeg har spilt spillet, har jeg lagt merke til at de oppførte seg ganske realistisk og ikke var like fastlåst i posisjonen som i EA Sports FC 25, og de kom som regel frem når det var en åpen plass å løpe inn i. AI-en er absolutt ikke perfekt - av og til er forsvarsspillerne for fokusert på ballen og mister taket på spilleren de skal markere - men generelt virket spillerne en smule bedre i sin posisjonering. I det minste gjelder dette når man spiller på World Class og Legendary.

Forsvarsspillet har blitt mye bedre, selv om det fortsatt ikke har nådd van Dijk-nivå.

EA viser muskler

Den siste forbedringen jeg la merke til var den nye screeningsfunksjonen. Som vanlig kan du ved å holde L2 nede prøve å skjerme eller skjerme ballen med kroppen din. Animasjonene for screening har blitt merkbart utvidet og ser mer naturlige og realistiske ut, og flere situasjoner enn tidligere vil nå resultere i korte fysiske dueller, der forsvarsspillere og angripere bruker skuldrene for å kjempe om den mest fordelaktige posisjonen.

Du kan til og med bruke skjermingsfunksjonen når du står bak en spiller, og skyve vedkommende unna for å vinne en luftduell. Disse luftballene ser flotte ut og tilfører spillet en sårt tiltrengt følelse av fysisk aktivitet.

Fysiske dueller spiller en større rolle i EA Sports FC 26.

Dessverre kan jeg ikke se at den forbedrede skjermingen vil utgjøre noen stor forskjell for det generelle spillet, ettersom pasningsspillet og spesielt ballkontrollen fortsatt er altfor overstyrt til å gi et autentisk fotballspill. Jeg har kommet til å se på det overdrevne antallet berøringer som den største synderen i denne forbindelse, og EA Sports FC 26 ser ikke ut til å gjøre noe for å endre dette.

Selv om den første berøringen er avgjørende i ekte fotball, er den fremdeles ikke en faktor, ettersom du umiddelbart får full kontroll over ballen når du mottar en pasning, uansett spillerens ferdighetsnivå, og du er i stand til å endre retning på et innfall. Inntil dette blir endret, tviler jeg på at EA Sports FC vil kunne matche moroa i de fantastiske bidragene fra starten av de forrige konsollgenerasjonene. Jeg hadde det likevel gøy med forhåndsversjonen, og jeg gleder meg til å se hvordan spillet (og spesielt målvaktene) presterer når det lanseres den 26. september.