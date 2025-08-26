EA Sports FC 26 ser ut til å slite voldsomt på Switch 2

HQ

Til tross for et tilsynelatende ubegrenset markedsføringsbudsjett har EA vært nesten mistenkelig stille om sin kommende Switch 2 -versjon av EA Sports FC 26.

En stund var det til og med usikkerhet om hvorvidt spillet på Switch 2 ville bruke dagens generasjonsfunksjoner i PS5-, Xbox Series- og PC-versjonene, eller om det ville være basert på den nedtrimmede forrigegenerasjonsversjonen som er tilgjengelig for PS4, Xbox One og Switch 1.

Med så lite fanfare som mulig, bekreftet EA til slutt at Switch 2 -versjonen ville være current-gen. Men selv om det kan være innholds- og funksjonsparitet mellom Switch 2 og nåværende generasjons maskiner, sliter EA Sports FC 26 med å prestere på Nintendos nyeste maskinvare.

På Nintendo-standen på Gamescom tok det oss bare to til tre minutters spilling å oppdage at Nintendo Switch 2 -versjonene presterer dårligere enn et lag som ligger an til nedrykk.

Grafikken så uskarp ut, detaljer som ansiktsanimasjoner var kraftig redusert, og tilskuer- og stadiondetaljene så til tider ut som noe fra Wii-æraen. Hva verre er, til tross for en trimmet grafisk presentasjon, var spillingen alt annet enn jevn, og kjørte med bare 30 bilder i sekundet med sporadiske forsinkelser.

Den lille spillsnutten som er inkludert her, får kanskje klagene våre til å virke litt overdrevne, men tro oss, EA Sports FC 26 så til tider nesten sjokkerende dårlig ut i dokket modus.

Når det er sagt, som en som synes at EAs nyere fotballspill faktisk er for responsive og raske, likte jeg personlig det langsommere og mindre responsive gameplayet på Switch 2. Det føltes mer som ekte fotball, og når man spiller håndholdt (som jeg mistenker at de fleste Switch 2 -spillere vil gjøre uansett), vil de grafiske nedgraderingene utvilsomt være mye mindre merkbare.

Det er også verdt å huske på at da FIFA opprinnelig ble utgitt for Nintendo Switch tilbake i 2017, kjørte det på en modifisert versjon av PS3/Xbox 360-versjonen, men etter hvert som EA fikk grep om maskinen, brakte de til slutt Switch-versjonen på nivå med PS4 og Xbox One med EA Sports FC 24.

Foreløpig, la oss bare si at det er rom for forbedringer, og med utgivelsesdatoen 26. september som bare er en måned unna, vil EA ha sitt arbeid kuttet ut for dem for å sikre kvaliteten på Switch 2 versjon.