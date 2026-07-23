EA Sports FC 27 kommer i tre versjoner; Jude Bellingham er sammen med Kylian Mbappé på forsiden av Ultimate Plus Edition

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De siste to årene har Real Madrid i praksis stått i sentrum for oppmerksomheten fra fans over hele verden når det gjelder EA Sports FC-spillene, da Jude Bellingham var forsidestjernen for EA Sports FC 25 for å markere sin andre sesong hos den spanske storklubben. Den engelske midtbanespilleren fikk senere selskap av Bayern Münchens Jamal Musiala på forsiden til EA Sports FC 26, og nylig har vi fått vite at Kylian Mbappé vender tilbake på forsiden til « EA Sports FC 27 , i sin tredje sesong som Real Madrid-stjerne. Det viser seg at han ikke vil være den eneste Real Madrid-spilleren som pryder årets forside....

EA har nettopp avslørt en ny utgave av årets spill, i tillegg til Standard- og Ultimate-utgavene som tidligere ble presentert. Dette blir første gang tre versjoner av spillet lanseres samtidig, og denne nye utgaven har fått navnet Ultimate Plus Edition.

Når det gjelder innholdet i denne utgaven, er det ikke delt mer informasjon, men det blir en større avsløring i ettermiddag, så spørsmålene dine vil uten tvil bli besvart snart.

Når det gjelder forsiden til Ultimate Plus-utgaven, spiller Mbappé sin rolle som forventet, men for tredje år på rad finner vi også Bellingham på forsiden, noe som gir en dobbel Real Madrid-representasjon. Sjekk den ut nedenfor.