EA Sports FC 27 som skal lanseres i september, vil tilby «en ny sosial fotballarena» kalt The Grounds

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Vi ble lovet en mer omfattende avsløring av « EA Sports FC 27 i dag, da spillet ble presentert og Kylian Mbappé ble avslørt som forsidestjerne for Ultimate Edition. Siden da har vi fått vite at Mbappé også vil pryde omslaget til Standard Edition (en versjon som hintet om den lenge ryktede «åpne verdenen»), og at han får selskap av Real Madrid-lagkameraten Jude Bellingham på omslaget til Ultimate Plus Edition – for første gang noensinne blir tre utgaver av et EA FC-spill tilbudt samtidig. Nå har vi også massevis av annen informasjon og nyheter å sette søkelyset på.

For det første har vi fått vite at « EA Sports FC 27 vil tilby en rekke nye måter å spille på. Dette inkluderer «The Grounds», en modus som beskrives som «en ny sosial fotballlekeplass», og som er en utvidelse av «Clubs»-opplevelsen. Den tilbyr tre forskjellige regioner å utforske, inspirert av fotballens historie, og vil omfatte alt fra «uformelle, fartsfylte spilløkter til konkurranser på høyeste nivå», og vil inneholde tilpassbare elementer der spilleren kan utvikle seg og tilpasse sin egen karakter både på og utenfor banen, samtidig som de blir veiledet av mentorer som Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala og Alex Hunter.

I tillegg blir karriereovergangsmarkedet ombygd for å bli «raskere, smartere og mer dynamisk enn noensinne». Målet er å forbedre Manager-karrieren ved å videreutvikle TransferRoom, slik at spillerverdiene påvirkes av klubbens kjøpekraft, spillerens potensial, rangeringer og form. Det loves til og med nye forhandlingstaktikker, budkriger og en strømlinjeformet overgangsprosess, der rivaliserende klubber signerer spillere på en mer strategisk måte.

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Naturligvis vil det også bli gjort justeringer i Football Ultimate Team (FUT), spesielt i den helt nye «Gallery», som lar deg forevige klubben din og i praksis få mer ut av å samle de ulike kortene for å fullføre sett som spenner over fortidens og nåtidens fotball. Du kan til og med øke nivået på galleriet ditt ved å gjøre dette for å tjene belønninger og styrke klubbens identitet.

EA har ikke lagt særlig vekt på spillmekaniske justeringer, men vi har fått vite at «spillforbedringer drevet av brukerfellesskapet» er på vei for å forbedre «kontroll og flyt, med dynamiske hjørnespark, sterkere angrepsbevissthet og en nybalansert AI-forsvar, noe som bidrar til en mer spillerfokusert opplevelse.»

Når det gjelder lanseringsplanene for EA Sports FC 27, vil spillet debutere på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 og Switch 2, alle 25. september. Det blir en ukes tidlig tilgang for eiere av Ultimate- og Ultimate Plus-utgavene fra og med 18. september, og vi vet hva du tenker: hva skiller disse to versjonene? Se forskjellene mellom de to utgavene nedenfor.



EA Sports FC 27 Innhold i Ultimate-utgaven:



Et eksemplar av spillet



6 000 FC-poeng fordelt på tre utdelinger



Ekstra spillerplass i Player Evo



To forbruksgjenstander som gir dobbel AXP i 10 kamper



Forhåndsbestillingsutfordringer



Tre ikoner/helter, ikke-eksklusive i Karriere-modus



Fem ekstra plasser for å lage utfordringer i Manager Live



EA Sports FC 27 Innhold i Ultimate Plus Edition:



Et eksemplar av spillet



10 000 FC-poeng fordelt på fem månedlige utdelinger



Ekstra plass for spillerutvikling



To forbruksgjenstander med dobbel AXP for 10 kamper



Forhåndsbestillingsutfordringer



Tre ikoner/helter, ikke-eksklusive i Karriere



Fem ekstra plasser for å lage utfordringer i Manager Live



Player Evo for EA Sports FC 26 for å øke fysiske egenskaper til 99



Begge versjonene vil også kunne dra nytte av syv dagers tidlig tilgang dersom kjøperen forhåndsbestiller innen 24. september (noe som i stor grad går på tvers av poenget hvis du venter så lenge), men det er også ekstra bonuser hvis du forhåndsbestiller i god tid. Hvis du forhåndsbestiller innen 31. august, får du også et ikon-element med en samlet vurdering på 85+ som du kan bruke i FUT, og hvis du forhåndsbestiller innen 24. september, får du også Premium-passet for sesong 1. Dette gjelder begge Ultimate-versjonene, men Ultimate Plus Edition går et skritt videre ved også å tilby Premium Pass for sesongene 1–5 og et «Hall of FUT»-kort basert på ett av fem alternativer du kan se nedenfor. Haken er at Ultimate Plus Edition kun er tilgjengelig frem til 31. august, da du etter dette må velge mellom en av de to andre versjonene av spillet.

Så med alt dette i tankene, kommer du til å sikre deg en av de ulike utgavene av « EA Sports FC 27?