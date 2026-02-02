EA Sports FC loot boxes er ikke en form for pengespill, ifølge østerriksk høyesterett

HQ

Debatten om loot boxes og hvorvidt det kontroversielle systemet faktisk er en form for gambling eller ikke, har vært en anspent debatt å følge i lang tid, og det er tydelig at slutten på denne diskusjonen ikke er i sikte.

Nå har Supreme Court i Østerrike kommet med en dom på denne fronten, og hvordan loot boxes faktisk ikke er en form for gambling, ettersom de snarere krever spillerens dyktighet og initiativ for å mestre dem. Denne informasjonen ble plukket opp av GamesMarkt (takk, GamesIndustry), der den offisielle kjennelsen uttrykte følgende.

"I dette videospillet, til tross for den tilfeldige tildelingen av individuelt digitalt innhold fra pakkene, kan den menneskelige spilleren bruke sine egne ferdigheter til å kontrollere spillets gang med en sannsynlighet som er egnet til å lykkes, og dermed etablere en rasjonell forventning om å vinne".

De aktuelle loot boxes er knyttet til Ultimate Team -modusen som har blitt brukt i EA Sports FC og FIFA -titler tidligere. Det er en mekanikk der spillerne samler kort som låses opp fra loot boxes, og bruker kortene til å bygge et sterkt lag av spillere som kan konkurrere i online-kamper.

EA har utstedt en uttalelse om denne avgjørelsen som legger til: "Vi ønsker velkommen avgjørelsen fra den østerrikske høyesteretten som bekrefter at EA SPORTS FC og FC Ultimate Team-modusen ikke utgjør pengespill. Avgjørelsen, som er endelig, bringer sårt tiltrengt klarhet til både bransjen og østerrikske spillere."

Ser du på loot boxes som gambling eller ikke?