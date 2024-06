EA Sports FC Pro World Championship arrangeres i Berlin i juli

HQ

EA har nettopp avslørt en mengde informasjon om 2024 EA Sports FC Pro World Championship. Den store turneringen kommer til Tyskland akkurat i tide til Euro 2024, som på dette tidspunktet nærmer seg slutten.

Turneringen vil bli avholdt i Berlins Uber Eats Music Hall mellom 10. og 13. juli (finalen på Euro er 14. juli), og vil se kvalifiserte deltakere kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar. Arrangementet vil ha et live publikum 12.-13. juli, og informasjon om billetter vil bli delt i fremtiden.

Når det gjelder hvem som vil være til stede, vil de 20 best rangerte spillerne fra den regionale FC Pro Leagues konkurrere i et Play-In -arrangement 10. juli for å tjene en av åtte gjenværende plasser i den 32-spillers tre-dagers globale finaleturneringen (hvor 24 spillere allerede har sikret seg plassene sine gjennom tidligere kvalifiseringer).

Kommer du til å følge med på EA Sports FC Pro World Championship i sommer?