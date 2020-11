EA Sports har flere nye serier på gang

Du ser på Annonser

EA Sports slipper egentlig minimalt oppdaterte versjoner av spillene sine som FIFA 21, NHL 21, UFC 4 og Madden NFL 21. men i fremtiden kan det finnes enda flere serier i denne listen. I EAs kvartalsrapport sa nemlig EA-sjefen Andrew Wilson:

"EA Sports will be executing on a significant expansion that will span new games, more

geographies and more ways to engage.

We also have plans to add to our core EA Sports portfolio with multiple new franchises in the years ahead."

EA Sports har tidligere hatt spill basert på NASCAR, golf og basket samt at de under EA Sports Big har gitt ut SSX og FIFA Street. Om det er noen av disse som kommer tilbake eller om det er snakk om noe helt nytt gjenstår å se.