EA Sports PGA Tour viser frem sin Career Mode

HQ

Det er bare et par uker til EA Sports PGA Tour kommer på PC og konsoller etter den nylige korte forsinkelsen som presset den til å debutere på Masters helg. Men med utgivelsen truende, har EA nå vist frem en ny titt på spillet, med denne nye traileren og blogginnlegget som dreier seg om Career Mode og hvordan spillerne skal skjære navnet sitt inn i golfhistorien i det.

Blogginnlegget bekrefter at spillerne vil kunne tilpasse karakteren sin mye, alt før de starter hvor de velger i PGA Tour-kalenderen, eller beveger seg gjennom amatørrekkene i stedet. Det viser også at i likhet med ekte golf, må spillerne vise at de skal konkurrere i de beste turneringene ved å gjøre kuttet og tjene plasser i hendelsene, i tillegg til å kunne bruke en AI Pairings-funksjon for å ta til banen sammen med en AI-golfspiller.

Vi får også en litt dypere titt på RPG-progresjons- og skuddtypesystemet, som gjør at spillerne kan ta på seg mer krevende baner etter å ha gått opp i nivå nok, og til og med gir en kort forklaring på de forskjellige egenskapene du vil kunne oppgradere for å forbedre golfspilleren din.

Men du kan lese mer om det her eller se det i aksjon i Career Mode traileren nedenfor.