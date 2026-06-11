EA Sports UFC 6

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Hvis det er én ting EA Sports gjør helt riktig med UFC-serien, er det at den ikke slippes hvert år, noe andre sportsspill burde følge etter med. UFC slippes ikke engang hvert annet år lenger; det gikk tre år mellom UFC 4 og UFC 5, og nå er UFC 6 her, tre år etter forrige spill. Tre år er lang tid for store sportsspill, men de nye funksjonene i ringen etter denne lange ventetiden får meg til å tenke: «Er det alt?»

I oktogonen kan alle høre deg skrike.

Ikke misforstå meg, dette er fortsatt et helt utmerket kampsportspill, men mens UFC 5 introduserte mer realistiske skader og et fornyet submission-system som fjernet det gamle minispill-lignende elementet, har UFC 6... flow-tilstander. Dette tilsvarer i grunnen det når noen i virkeligheten er i den sonen der alt bare klikker. Når alt ser ut til å gå i sakte film, publikum forsvinner, og alt går din vei. Total fokus, ganske enkelt. Hver fighter har en blanding av fem perks (spesielle evner) og en flyt-tilstand, og det finnes 30 forskjellige flyt-tilstander, hver med tre forskjellige komponenter. Det er basen, som gjør utøveren sterkere på et bestemt område; flow-boosten, som består av betingelser som må oppfylles for å til slutt nå flow-tilstanden; og når du har nådd den, får du en betydelig bonus i noen sekunder. Disse effektene kan være både offensive og defensive.

To eksempler er den offensive Stinger, som blant andre Conor McGregor har, og den defensive Last Stand, som for eksempel Alexander Volkanovski har. Den førstnevnte gir en grunnbonus der rette slag er kraftigere og mer presise, og for å fylle opp flow-boosten din (som er en måler), må du treffe motstanderen din fra lang avstand med et rett slag mens de slår. Gjør dette nok ganger, og du kommer inn i en flyt-tilstand der rette slag gjør mer skade på helsemåleren og har større sjanse for å forårsake faktisk skade, det vil si å få motstanderen til å blø og så videre. På den defensive siden gir Last Stand deg sterkere forsvar mot submission når du ligger nederst på bakken. Måleren fylles deretter opp ved å unnslippe submission-forsøk, og når den er full, gir flyt-tilstanden økt utholdenhetsgjenoppretting, regenererer submission-måleren og reduserer skaden på den. Hvis du sammenligner disse to, kan det på papiret se ut som om den førstnevnte er mye sterkere enn den sistnevnte, men du bør ikke undervurdere hvor viktige defensive egenskaper er.

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De sier at angrep er det beste forsvaret, men hva gjør du når du er helt utmattet etter å ha prøvd å felle det sta treet? Det er vanskelig å fortsette å hugge. Det utviklerne ønsker å oppnå med dette systemet, er at hver fighter skal føles unik og oppmuntre deg til å spille som sine virkelige motstykker. Det vil si at hvis du velger noen som er ekspert på kontring, bør du bli belønnet for å spille på den måten, og jeg kan se for meg at noen av disse spillstilene blir metaen online og dominerer spillet, noe som mest sannsynlig vil være en av de offensive stilene, men det gjenstår å se.

I år får vi en historie som følger en bryter og hans reise mot toppen.

Flow-tilstander er et veldig godt tilskudd, men de er egentlig det eneste nye tilskuddet i Octagon. Spillmessig er det stort sett det samme som for tre år siden, noe som ikke er en dårlig ting siden spillet allerede var veldig bra, men det føles likevel som om det kunne ha vært litt mer etter denne lange utviklingsperioden.

De største endringene kommer imidlertid utenfor matten i form av spillmoduser. To nye spillmoduser er lagt til, hvorav den ene heter The Legacy og er en historiemodus. Den følger en tidligere bryter med en berømt far og hans treningspartner fra samme treningsstudio. Etter noen vanskeligheter går de hver sin vei, og du får spille som bryteren som må kjempe seg tilbake gjennom WFA etter en skade for å nå UFC. Det er en typisk «forløsningshistorie» og byr ikke på noen store overraskelser, men den er likevel verdt å spille, hovedsakelig fordi den er noe nytt og annerledes. Du får ikke spille som din egen karakter, da du er låst til hovedpersonen, hvor oppsettet etter en introduksjonssekvens er nøyaktig det samme som i karrieremodus. Du velger hvilke brytere du vil ha, hvor mange uker treningsleiren skal vare, og deretter hvordan hver uke skal struktureres. Hver treningsøkt koster et visst antall timer, og du har bare et bestemt antall tilgjengelig hver uke, hvor du kan bruke dem på trening for å forbedre og øke ditt fysiske nivå, eller bruke tid på sosiale medier og andre aktiviteter for å skape oppmerksomhet rundt kampen, få flere følgere og tjene penger.

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Karrieremodus, en egen spillmodus, er nøyaktig den samme opplevelsen, bortsett fra at du kan bruke en ekte fighter eller en du har laget selv. Det føles litt rart å ha to identiske spillmoduser, bare med forskjellige fightere i fokus. Selv om jeg liker oppsettet til Karrieremodus, blir det fort monotont siden oppkjøringen til hver kamp er nesten identisk. Jeg ville helst ha hoppet over den, men det betyr at fighteren min ikke vil være i god fysisk form når han går inn i kampen.

Hall of Legends er spillets beste nye funksjon, der du kan sjekke bakgrunnshistoriene og detaljene, og spille som forskjellige fighters for (så langt) tre forskjellige stjerner.

Den andre nye spillmodusen er høydepunktet i spillet, da jeg elsker det når vi får sjansen til å oppleve klassiske begivenheter og spille dem selv. WWE 2K har sin Showcase-modus hvor vi får gå gjennom noens karriere, MLB The Show har Storylines som fokuserer på den svært interessante historien til Negro Leagues, og NBA 2K introduserte Eras-modusen for noen år siden, hvor du kan spille med klassiske lagoppstillinger. I år gir UFC 6 oss Hall of Legends. I denne modusen får vi gå rundt i tredjepersonsperspektiv med vår egenopprettede karakter og lære mer om ulike utøvere. Det finnes informasjonstavler som forteller oss mer, og videoklipp å se på, og det er også mulig å spille tre klassiske kamper, blandet med ekte videoklipp, for hver person. Til å begynne med (jeg håper det kommer flere) kan vi oppleve historien bak tre forskjellige stjerner, nemlig Max Holloway, Alex Pereira og Zhang Weili. Ved å fullføre oppdrag i kampene kan vi også låse opp utseendet til disse fighterne fra kampene, som deretter kan brukes i andre spillmoduser. UFC 6 er forresten en samlers drøm, siden det er mye å låse opp.

Karrieremulighetene er gode, men arbeidet er repeterende.

Hvis vi ser på nettet, har vi faktisk ganske mye å utforske. I tillegg til hurtigkamper finnes det også tre typer rangert spill, hvor den første er den klassiske modusen der du kjemper mot andre og prøver å klatre til høyest mulig posisjon; den andre er den samme modusen, men med kun stående kamp (dvs. kickboksing); og den tredje er det de anser som online-karrieremodusen, der du kan konkurrere i sesongdivisjoner og mer.

EA Sports UFC 6 er nok en gang et veldig solid kampsportspill, og selv om det ikke er mye nytt i ringen, er det som er der godt nok. Treffene føles fantastiske, og jeg elsker å lande et solid spark mot motstanderens hode, den typen slag som får meg til å si «oooh» med kontrolleren i hånden. Spillet har et ragdoll-fysikksystem som for det meste er bra, men andre ganger virker det bare latterlig, og det er spesielt morsomt når noen faller til bakken etter et hardt slag i ansiktet. Ekte menneskers ben bøyer seg ikke slik når alt kommer til alt... Det er ikke på nivå med WWE 2K20 når det gjelder katastrofer, eller noe i stil med Goat Simulator, men det føles bare så malplassert i en oktagon der alt annet ser så bra ut.