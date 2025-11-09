EA Sports-veteran Gordon Bellamy avslører hvordan NFL- og Madden-spillene tar skader mer på alvor

HQ

Det er umulig å snakke om sportsspill uten å snakke om Gordon Bellamy, en av nøkkelpersonene som var med på å gjøre Madden NFL til det spillet vi kjenner i dag ... og som hadde stor innflytelse på FIFA-serien som nå heter EA Sports FC.

I et panel ledet av vår egen David Caballero på San Diego Comic Con Málaga avslørte Bellamy hvordan Madden flyttet grensene mellom arkade og simulering, slik at fotballspillene (både amerikansk fotball og "soccer") ble mer og mer realistiske. Det betyr flere funksjoner som gjør spillene mer troverdige (som å gå fra 5 mot 5 eller 7 mot 7 i stedet for 11 mot 11, eller å fjerne radaren som viser hele banen i sanntid). Og det viser seg at det også betyr å ta skader mer på alvor.

"Jeg tror at skader tidligere ble glamorisert. Da vi hadde Madden, kom ambulansen ut, og det var som en komedie, som om noen var skadet. Jeg tror at nå, på grunn av det å skape en spiller, men også fordi spillene har blitt mer realistiske, har folk blitt mer ettertenksomme når det gjelder skader og utfall. Det er ikke like morsomt, det er ikke slapstick. Det er ekte.

"Og så tror jeg at ligaene, som NFL, som med underholdningen deres, selv må være mer gjennomtenkte om farene ved sporten deres", sa Bellamy.

Madden-spillene og NFL tar skader mer på alvor nå

Bellamy bemerker at det har blitt større bevissthet om faren for skader i idrett, og spesielt amerikansk fotball, der kronisk traumatisk encefalopati (CTE) er en reell fare for utøvere som konkurrerer i visse kontaktsporter. En film som kom ut i 2015, Concussion, med Will Smith i hovedrollen, bidro til å øke bevisstheten om denne typen tilstand, som kan ha svært alvorlige konsekvenser, blant annet humørproblemer og demens.

