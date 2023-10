HQ

La oss være helt ærlige her, helt fra starten av. WRC Generations var et dårlig rallyspill. Det føltes som om bilene svevde 12 centimeter over bakken, tyngdepunktforskyvningen var elendig emulert, fartsfølelsen var under standard, skaleringen av omgivelsene var forferdelig (det finnes postkasser i spillet som er større enn bilen du kjører når du passerer dem) og lyden var katastrofal. Da det ble kunngjort at Kylotonn Games ikke lenger skulle utvikle de offisielle WRC-spillene, som i stedet skulle produseres av teamet bak Dirt Rally og Dirt Rally 2.0, applauderte jeg så hardt at håndflatene mine brant i flere dager. Ingen racingspillrelaterte nyheter kunne ha gledet meg mer. Nå som Codemasters' første offisielle WRC-spill er her, har jeg selvfølgelig gransket hver eneste mikromillimeter.

I motsetning til WRC Generations er Dirt Rally 2.0 et fantastisk rallyspill. Det var imidlertid langt fra feilfritt. Bilene gled litt for mye rundt på underlaget, grepet var urealistisk dårlig på tørt underlag med nye dekk og antallet unike etapper var altfor lavt. Grafikken var og er utrolig flott, men mengden av bloom og overdreven fargelegging fikk det til å se mer arkadeaktig ut enn det var, og er, til tider. Med EA Sports WRC har Codemasters, med produsent Ross Gowing i spissen, forsøkt å fikse alt dette.

2023 WRC-bilene er hyperraske og chassis-messig supergøye å kjøre, men mengden grep er litt for høy, noe som selvfølgelig er realistisk og riktig, men tar bort noe av "risikoen" ved rally.

EA Sports WRC inneholder like mange biler som Dirt Rally 2.0 og fysikkmotoren er den samme, alt annet er nytt. Codemasters har byttet ut den gamle proprietære Ego Engine til fordel for Unreal Engine 4 (4.8), og mens det forrige spillet fra dette teamet inneholdt 19 mil med unik rallyvei, inneholder dette over 65 mil med unik vei. 17 land, 204 etapper og 82 biler tilbys, i tillegg til en karrieremodus, en bilbyggermodus der du kan lage drømmebilen din, og online-spillmoduser med daglige utfordringer og kommende turneringer, der verdens beste virtuelle rallyfører selvfølgelig skal kåres. Å si at dette spillet er rikt, eller fullt av innhold, ville være en underdrivelse.

Noe av det Codemasters snakket med oss i Gamereactor om i februar, var at de har klart å overføre bilfysikken fra Dirt Rally 2.0 til Unreal Engine og EA Sports WRC uten tap. Med mer detaljert force feedback og bedre dekkfysikk var det lettere for meg å styre bilen med bremsen og ved å flytte tyngdepunktet på de riktige tidspunktene kunne jeg plassere bilen akkurat der den skulle være. En del av meg følte en viss skepsis til at mengden veigrep kanskje var noe overdrevet her, men etter et par uker med det ferdige spillet og muligheten til å hoppe mellom Dirt Rally 2.0 og dette i racingriggen vår, er jeg overbevist om at selve bilfysikken og følelsen bak rattet er bedre her, tvers igjennom.

Bilfysikken er overført fra Dirt Rally 2.0 og videreutviklet, og force feedback er klart bedre enn sist.

Kjørefølelsen her er med god margin den beste i et offisielt WRC-spill. Vekten på bilene, måten fjæringen kjennes i rattet og måten dekkene griper i underlaget er svært godt utført, og selv om vanskelighetsgraden er høy og selv om EA Sports WRC er vanskelig, er det ikke hensynsløst på en måte som gjør at kjøringen bare føles hakkete og bilene ukontrollerbare, noe jeg ofte opplever med blant annet rallyklassikeren Richard Burns Rally. Fartsfølelsen er ikke fullt så hysterisk som i Dirt Rally 2.0, men den er veldig god og føles veldig realistisk. Dette skyldes delvis at selve veiene har blitt smalere her. Noen lands veier er så smale at det føles som om det står trær rett utenfor bakspeilene, og det krever mye tålmodighet og øvelse å kjøre en 90-tallsbil gjennom Japan.

Grafikken er tidvis helt fantastisk og tidvis litt kjedelig.

Forcefeedback-systemet for alle oss som kjører med ratt (kun), sammen med den skjerpede bilfysikken, er blitt strammere, mer detaljert og det føles som om det finnes et midtpunkt nå, et sentrum, der bilens vekt og bevegelse simuleres og kommuniseres, noe som ikke er tilfelle med Dirt Rally 2.0. I det spillet er forcefeedback klart godkjent, men det er også tydelig at det ikke skjer noe i rattet før føreren tilter hjulene og når dekkslippvinkelen. Så lenge alle fire hjulene peker rett frem, føles rattet dødt - og det er ikke tilfellet med EA Sports WRC.

Den største og viktigste grunnen til at Codemasters i dette spillet (og for første gang) forlot sin egen Ego Engine og gikk over til Epic Games' superpopulære Unreal Engine var at deres egen spillmotor ikke tillot spesialetapper som var lengre enn 13 kilometer, mens EA Sports WRC har dobbelt så lange etapper. Dette, sammen med det faktum at Epic's Unreal editor har gjort det både enklere og raskere å lage etapper, gjør endringen her mildt sagt fornuftig. Med endringen fra Ego Engine har grafikken selvfølgelig endret seg, og en del av meg savner nok litt av den flotte grafikken fra Dirt Rally 2.0 og synes at Unreal Engine's litt rå, kontrastfylte og anti-aliasing problematiske utseende og stil kanskje ikke alltid fungerer perfekt til rally, men det er ingen tvil om at dette er et flott spill. Beta-versjonen jeg spilte for en drøy måned siden, led av noen lavoppløselige teksturer, optimaliseringsproblemer og gudestråler med evnen til å blø ut bildet litt for mye, men heldigvis har Codemasters' dyktige grafikkteam fikset det meste av dette. Det er fortsatt noen bakketeksturer i enkelte land som ikke helt holder mål, og jeg synes for eksempel at sollyset i Mexico er så sterkt at det ser ut som om du har skrudd opp lysstyrken og kontrasten på TV-en til 100 %, men EA Sports WRC ser flott ut. Ikke tro noe annet. Den er også veldig godt optimalisert. Bedre optimalisert enn den nesten fem år gamle Dirt Rally 2.0.

WRC-bilene fra 1997, inkludert Loebs ikoniske Xsara, er de beste i spillet, og Kenya Rally er utrolig morsomt.

Lyden er også god, om enn litt ujevn. Codemasters' lydteam har redusert mengden romklang og i stedet forsøkt å fange den ekte, rå lyden av hver bilmodell, og det merkes. Lyden varierer mer fra bil til bil enn den gjorde i Dirt Rally og Dirt Rally 2.0, og enkelte biler låter helt himmelsk her. Utrolig bra. Mens andre låter litt for tynt, litt for svakt og jeg savner grusmattene mot understellet. I en fremtidig patch håper jeg at Codemasters legger inn mye, mye mer grusmatter.

Det aller beste med EA Sports WRC er etappene, som ikke bare ser mer ut som landene de foregår i, de er mer varierte og innholdsrike, de inneholder flere svinger per kilometer (i gjennomsnitt), er mer tekniske og dermed mer krevende. Mange av dem er modellert i skala 1:1 etter de virkelige WRC-etappene, og det merkes. Å kjøre spesialetapper i for eksempel Chile eller Kenya som tar 22 minutter å fullføre, er mildt sagt en svett opplevelse som krever umenneskelig konsentrasjon, og da er det godt at fartsnotatene er bedre her enn på Dirt Rally 2.0. Jon Armstrong har skrevet alle fartsnotatene, som leses opp av Jonathan Jackson, som er helt strålende.

Blandingen av nye biler og gamle klassikere er ypperlig.

En karrieremodus var noe Dirt Rally 2.0 manglet ved lanseringen, men det ble lagt til via en oppdatering rundt 18 måneder senere via "Colin McRae Flat Out" som lot oss spille som Colin i et par timer og kjøre gjennom hans legendariske karriere som rallylegende. I EA Sports WRC har Codemasters laget en karrieremodus som minner mer om den i WRC 10 fra Kylotonn Games, og jeg tror utvilsomt at mange vil like den. Jeg er ikke noen stor karrieremodus-kjenner når det gjelder sim-racing, og jeg har ikke vært spesielt begeistret for det som tilbys her heller. Ikke fordi det er dårlig, for all del, men fordi jeg aldri blir fanget av de ulike utfordringene og progresjonen som tilbys. Det blir litt upersonlig og litt gammeldags, synes jeg - og slik er det også her. Byggemodusen der vi i EA Sports WRC får sjansen til å bygge vår helt egen rallybil er en morsom og givende måte å gi et større og dypere innblikk i hva som kreves for å sette sammen en konkurransedyktig WRC-bil, men det er synd at bilbyggingen ikke er knyttet til regelverket i for eksempel WRC eller WRC 2, men er mer "fantasibil".

Det er ingen reell støtte for trippelmonitorer akkurat nå, men Codemasters lover å legge det inn mot slutten av året.

Det største og kanskje eneste virkelige negative jeg har funnet i dette spillet er skadene på bilene, som er verre og mindre realistiske enn i Dirt Rally 2.0, noe som er skuffende. Jeg er ganske sikker på at det har med WRC-lisenser og sutrete bilprodusenter å gjøre, men det gjør meg ikke mindre skuffet. Det er altfor, altfor vanskelig å punktere i dette spillet, og det er også altfor vanskelig å krasje bilen. Å kjøre inn i en finsk granstamme i 170 km/t med "Realistic damage"-innstillingen aktivert vil selvsagt bety at bilen blir til strøssel, og slik det ser ut ved lanseringen, er ikke dette tilfellet. I stedet er det ikke uvanlig at bilen knapt blir skadet i det hele tatt av en slik krasj, og det må Codemasters fikse etter at spillet er lansert. Det må skje.

Codemasters og EA har tenkt å gi ut et nytt WRC-spill hvert år i fem år fremover.

Med EA Sports WRC har Codemasters overgått alle WRC-spill utviklet av Kylotonn, noe som selvsagt er imponerende. Selve kjøringen er strålende, etappene fantastiske, mengden innhold utrolig og den audiovisuelle presentasjonen virkelig imponerende. Menysystemet er ikke noe å rope hurra for, og skadene på bilene må fikses, men bortsett fra det er dette et fantastisk rallyspill som jeg kommer til å tilbringe tusen timer med. Det kan jeg allerede nå garantere.