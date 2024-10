HQ

Det ville være en direkte løgn for meg å si at jeg et år senere ikke føler meg skuffet over hva EA Sports WRC er og hva det siste året har tilbudt. Ikke fordi det ikke er et godt rallyspill, for det er det, spesielt hvis du kjører det med en kontroller på en konsoll. Faktisk vil jeg til og med kalle det strålende i det tilfellet. Men det er alle de små irriterende manglene og minusene for de av oss som er superseriøse med vår sim-racing-hobby og dermed benytter oss av fullvoksne racingrigger, som gjør at EAs første offisielle rallytittel aldri virkelig vokste inn i rollen, til tross for løfter om massevis av oppdateringer, da det aldri virkelig nådde sitt eget potensial. Grafikken (via Unreal Engine 4) ble aldri så polert som jeg hadde håpet, ekte hardcore-skader ble aldri lagt til som lovet, det samme ble støtten for trippelskjermer, og selv om VR ble lappet inn tidligere i år, er den delen av dette spillet kanskje den svakeste.

Utover det har Codemasters designet flere og mer tilgjengelige baner i rallylandene som har blitt lagt til siden spillet ble utgitt, og den noe merkelige asfaltfysikken har ikke blitt fikset, noe jeg antok ville ha skjedd i desember i fjor. For de som er fornøyd med å kjøre WRC-bilen sin uten behov for realisme, som mer enn gjerne kjører over steiner og ikke vil at bilen skal gå i tusen biter hvis den smeller inn i et furutre, er Codemasters' nyeste prosjekt en fryd. Det er bare synd at deres fokus på "ekte simulering" har blitt kompromittert - på veien dit.

I stedet for å gi ut ett spill i året, slik Codemasters gjorde med Formel 1-serien, bestemte de seg i fjor for å gi ut DLC-pakker med nye etapper og oppgraderte biler fra årets rallysesong, og nylig ble EA Sports WRC 2024 lansert, som for PC krever 13 GB harddiskplass og koster 25 pund. I denne pakken får du to nye rallyland, Polen og Latvia, samt 2024-versjoner av de tre WRC-teamenes offisielle hybridbiler; Ford, Hyundai og Toyota. Det finnes også en ny WRC2-bil i form av Rally3 Fiesta Evo og en Toyota GR Yaris Rally2.

2024-sesongen (Championship Mode) er nå delt opp slik årets rallysesong er, i Primary Leg og Final Leg, noe jeg synes er en interessant inndeling og noe som har fått meg til å føle at det virkelige WRC er litt mer interessant, som et resultat av dette. Det som derimot ikke fortjener min tid, er de nye etappene, som i det store og hele mangler den faren, dramatikken og utfordringen som gjorde at Finland i originalspillet føltes så utfordrende og spennende. Det finnes ingen reelle punkteringsfarer, som det er nok av i det virkelige Polen og ikke minst i Dirt Rally 2.0. Det mangler veikanter og grøfter. Det betyr at jeg som spiller kan kjøre i altfor høy hastighet uten å måtte bekymre meg for konsekvensene av en avsporing, noe som blir enda mer ekstremt i Latvia. Joda, Rally Latvia er også i virkeligheten litt som et enklere Finland, men her har Codemasters gått for langt med sin, etter min mening, brutalt kjedelige forenkling og nedgradering av den dramatikken som det virkelige rallyet er fylt til randen med og kjent for.

Veiene er stort sett dobbelt så brede som i virkeligheten, grøftene er glattet ut og flatet ut, og mengden vegetasjon rett i kanten av grusen er redusert til lite og ingenting. Det ser stort sett ut som en golf fairway ved siden av veien, og det er aldri noe problem å kjøre for fort og så bare svinge ut til siden av veien og kutte flere meter per sving. Verken Latvia eller Polen inneholder den forræderske rullende grusen fra virkelighetens racing heller. I spillet ser det mer ut som lysebrun asfalt enn grus, og ute i veikanten er det fullstendig mangel på stein eller grov grus, noe som alltid er en del av virkeligheten Rally Latvia. Bilene går heller ikke i stykker slik de absolutt burde hvis du har valgt vanskelighetsgraden "Hardcore/Realistic". Jeg har hatt langt færre punkteringer i løpet av de timene jeg har spilt her enn jeg har hatt på samme tid i Dirt Rally 2.0, og i min verden er det helt feil vei å gå.

Det som er litt bedre, er motorlyden i de nye 2024-bilene, fordi Codemasters har spilt inn alle de tre WRC-bilene på nytt og lagt til den høye pipingen fra anti-lag-systemet. Det er en god ting. Det er en forbedring, men jeg hadde håpet på mer. Jeg hadde håpet at lyden hadde blitt bedre enn dette i løpet av det siste året, ettersom det blir tydelig at Codemasters har redusert mengden romklang i cuplyden og gjort lyddelen av EA Sports WRC mykere enn den burde være. Jeg skulle gjerne hatt mer motorlyd, mye mer grus som smeller mot bilens gulvplate/hjulkasse, og mer hvinende lyder fra den sekvensielle girkassen.

Polen og Latvia inneholder én ny, lang bane hver, som deretter er klippet, delt og speilvendt slik at det blir 12 baner per land. Totalt inneholder 2024-utvidelsen 27 kilometer med ny, ekte vei basert på virkelige rallyer, og jeg hadde forventet mer for 25 pund. Wales og Jordan burde vært inkludert her sammen med tre ikoniske 90-tallsbiler. Hadde denne pakken vært billigere og inkludert mer utfordrende etapper som ikke føltes som om de var hentet fra et arkadespill, ville karakteren selvfølgelig vært høyere.