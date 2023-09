EA Sports WRC-inntrykk: Alt vi vet om Codemasters' retur til rally

HQ

Etter en årrekke med offisielle WRC-spill laget av den franske utvikleren Kylotonn Games er det fra og med 31. oktober EA og Dirt Rally studioet Codemasters som tar over stafettpinnen. Spillet som ble født som Dirt Rally 3.0 heter nå EA Sports WRC, og etter fire års utvikling begynner det endelig å se ferdig ut og er klart for lansering til høsten.

Vi i Gamereactor har fått sjansen til å spille det samt snakke med studioet, og har et større intervju med produsent Ross Gowing under utarbeidelse og på vei, noe som betyr at vi i stedet, i denne artikkelen, skriver litt om det vi faktisk kan snakke om så langt.

78 biler og 204 etapper fordelt på 18 rallyer venter i Codemasters' første offisielle WRC-spill.

EA Sports WRC WRC Series X/S slippes 31. oktober til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S for alle som har forhåndsbestilt spillet, men de som ikke har gjort det, må vente til 3. november. Spillet inneholder 17 rallyer, og 13 av dem er direkte hentet fra den pågående WRC 2023-sesongen. Disse landene er:

Portugal



Sardinia



Kenya



Monte Carlo



Sverige



Kroatia



Estland



Finland



Hellas



Mexico



Japan



Chile



Sentral-Europa (utgitt som gratis DLC etter lansering)



I tillegg til de offisielle WRC 2023-landene har Codemasters også inkludert fem ekstra rallyer i EA Sports WRC, og av rettighetsgrunner har disse fem fått følgende navn:



Iberia (Frankrike)



Scandia (Norge)



Pacifico (New Zealand/Australia)



Oceania (Indonesia)



Mediterraneo (Spania)



Hvert av disse 18 landene vil inneholde minst 35 kilometer unik vei, noe som betyr at spillet som helhet vil by på 65 mil unik vei, noe som er mer enn tre ganger så mye som Dirt Rally 2.0, inkludert all DLC for det spillet. Alle banene er basert på ekte WRC-baner/veier, selv om ikke alle brukes i konkurranser i dag. Codemasters har ved hjelp av GPS-målinger, satellittbilder, flyfoto, film og hundretusener av fotografier gjenskapt tonnevis av klassiske WRC-baner, og det vil være 204 baner i spillet ved lansering.

Asfaltfysikken var den verste delen av Dirt Rally 2.0, og den har nå blitt redesignet fra grunnen av.

Når det gjelder bilutvalget, vil det være 78 biler, noe som er to biler mindre enn i Dirt Rally 2.0. Dette skyldes først og fremst at Codemasters har hoppet helt over Rally GT -klassen med Mustanger og Aston Martin og i stedet fokusert på ekte WRC-biler, inkludert de tre hybridbilene fra Rally1-stallen som kjemper om mesterskapstittelen i årets WRC-sesong.

Alle veiene (65 mil med unike veier) er basert på ekte WRC-baner.

Det finnes etapper i EA Sports WRC som tar 20 minutter å fullføre i spillets raskeste bilklasse (Rally1).

Bilfysikken er hentet fra Dirt Rally 2.0, men er selvfølgelig forbedret.

EA Sports WRC er det første spillet fra Codemasters som er basert på Unreal Engine, nærmere bestemt Unreal Engine 4.9. Endringen i grafikkteknologi ble gjort allerede i slutten av 2019, ettersom den egenutviklede Ego Engine ikke kan håndtere avstander lengre enn ca. tre kilometer, noe som var hovedårsaken til endringen sammen med enkelheten i Unreal's editor, som gjør det mulig for teamet å bygge langt flere veier enn de noen gang har gjort før.

Liste over WRC-biler





Ford Puma Rally1 HYBRID



Hyundai i20 N Rally1 HYBRID



Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID



WRC2 Biler





Citroën C3 Rally2



Ford Fiesta Rally2



Hyundai i20 N Rally2



ŠKODA Fabia Rally2 Evo



ŠKODA Fabia RS Rally2



Volkswagen Polo GTI R5



Junior WRC





Ford Fiesta Rally3



World Rally Cars 2017-2021





Ford Fiesta WRC



Volkswagen Polo 2017



World Rally Cars 1997-2011





Citroën C4 WRC



Citroën Xsara WRC



Ford Focus RS Rally 2001



Ford Focus RS Rally 2008



MINI Countryman Rally Edition



Mitsubishi Lancer Evolution VI



Peugeot 206 Rally



Seat Córdoba WRC



ŠKODA Fabia WRC



SUBARU Impreza 1998



SUBARU Impreza 2001



SUBARU Impreza 2008



Rally2





Ford Fiesta R5 MK7 MK7 Evo 2



Peugeot 208 T16 R5



MERK: Alle WRC2-biler kan delta i Rally2-klassen.

Rally4-biler





Ford Fiesta MK8 Rally4



Opel Adam R2



Peugeot 208 Rally4



Renault Twingo II



NR4/R4





McRae R4



Mitsubishi Lancer Evolution X



SUBARU WRX STI NR4



S2000





Fiat Grande Punto Abarth S2000



Opel Corsa S2000



Peugeot 207 S2000



S1600





Citroën C2 Super 1600



Citroën Saxo Super 1600



Ford Puma S1600



Renault Clio S1600



F2 Kit Cars





Ford Escort Mk 6 Maxi



Peugeot 306 Maxi



Renault Maxi Mégane



Seat Ibiza Kit Car



Vauxhall Astra Rally Car



Volkswagen Golf IV Kit Car



Gruppe A





Ford Escort RS Cosworth



Lancia Delta HF Integrale



Mitsubishi Galant VR4



SUBARU Impreza 1995



SUBARU Legacy RS



Gruppe B (4WD)





Audi Sport quattro S1 (E2)



Ford RS200



Lancia Delta S4



MG Metro 6R4



Peugeot 205 T16 Evo 2



Gruppe B (RWD)





BMW M1 Procar Rally



Lancia 037 Evo 2



Opel Manta 400



Porsche 911 SC RS



H3 (RWD)





BMW M3 Evo Rally



Ford Escort MK2 McRae Motorsport



Ford Sierra Cosworth RS500



Lancia Stratos



Opel Ascona 400



Renault 5 Turbo



H2 (RWD)





Alpine Renault A110 1600 S



Fiat 131 Abarth Rally



Ford Escort MK2



Hillman Avenger



Opel Kadett C GT/E



Talbot Sunbeam Lotus



H2 (FWD)





Peugeot 205 GTI



Peugeot 309 GTI



Volkswagen Golf GTI



H1 (FWD)





Lancia Fulvia HF



MINI Cooper S



Vauxhall Nova Sport



Byggmesterbiler





WRC-byggbil



WRC2-byggbil



Junior WRC-byggbil



I tillegg til karrieremodus, frispill og daglige utfordringer via online-modus, vil EA Sports WRC inneholde en byggemodus der vi som rallyførere får muligheten til å konstruere vår egen rallybil fra bunnen av. Valg av drivlinje, motor, motorplassering, dempere, bremser og karosserideler vil selvsagt føre til at vi får se mange fantasifulle kreasjoner på Codemasters' online-servere. Teamet har klart å overføre bilfysikken til Unreal Engine, og der har de polert, trimmet og raffinert følelsen av vekt og friksjon. En av de mest kritiserte delene av Dirt Rally 2.0 var utvilsomt asfaltfysikken, som til dette spillet ble skrevet helt om fra grunnen av.

Denne uken kan vi publisere vårt store intervju med Codemasters.