EA stenger ned Origin på PC

Det var i 2011 at EA lanserte PC-spillbutikken Origin, en rival til Steam. Men til tross for at selskapet hadde flere tunge titler selv, ser det ikke ut til å ha vært helt den suksessen de håpet på, og i 2020 vendte selskapet tilbake til Steam igjen, mens pensjoneringen av Origin begynte.

Nå kunngjøres det via supportsiden at den siste resten av Origin vil forsvinne om kort tid, og at de som fortsatt har spillene sine der, må flytte alt til EA-appen hvis de vil beholde spillene sine. Årsaken er at "Microsoft har sluttet å støtte 32-biters programvare" og den 17. april er det farvel for godt. For å gjøre overgangen må du "oppgradere til EA-appen, som krever en 64-biters versjon av Windows".

Hva tenker du om risikoen for å miste hele spillsamlingen din når et selskap stenger sine nettjenester?