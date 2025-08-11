EA stoppet en remaster eller remake av Dragon Age

HQ

Dragon Age er kanskje ikke strukturert som en trilogi på samme måte som Mass Effect, men med tanke på at begge seriene er ikoniske BioWare-IP-er virker det rart at den ene fikk remaster-behandlingen mens den andre ikke gjorde det.

I et intervju med YouTuber MrMattyPlays snakket BioWare-veteranen Mark Darrah om det faktum at en remaster-trilogi ikke har kommet. "EA har sagt dette offentlig, de er på en måte mot remasters. Jeg vet egentlig ikke hvorfor, det er rart for et børsnotert selskap å se ut til å være imot gratis penger, men de ser ut til å være imot det, så det er en del av det, " sa Darrah.

"Jeg synes ærlig talt at de burde gjøre - jeg tror ikke de vil gjøre det - men jeg synes de burde gjøre en remaster av de tre første. En av tingene vi foreslo på et tidspunkt, ganske forsiktig, var å gi de tre første spillene et nytt navn med tilbakevirkende kraft, som om de var en trilogi, og kalle det Champion's Trilogy," forklarte han.

Et av de andre hovedproblemene var at Dragon Age ville være vanskeligere å remastere enn Mass Effect var. Darrah sa at mens han var hos BioWare, så de på det, men på grunn av motorbegrensninger og budsjettbegrensninger ble det ikke sett på som levedyktig. Med mottakelsen av Dragon Age: The Veilguard også, ser det ut til at EA ikke vil ta en ny gamble med franchisen med det første.