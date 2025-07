EA-støttet fan-side legges ned etter "skrinlegging" av Need for Speed-serien

HQ

Fremtiden til Need for Speed -franchisen har vært i luften en lang stund. Etter en rekke mindre godt mottatte og minneverdige utgivelser, som det nylige Need for Speed Unbound, har utgiveren EA vært ganske stille om hva fremtiden bringer for serien.

For øyeblikket virker det uklart at Need for Speed har en fremtid overhodet. Dette har blitt forsterket av det faktum at en bilkulturfanside som tidligere ble støttet av EA og Need for Speed blir lagt ned, alt fordi spillutgiveren har "skrinlagt" franchisen.

Kommer fra grunnlegger og sjef for nettstedet Speedhunters, har Matthew Everingham uttalt: "Speedhunters er på is. EA skrinla Need For Speed, og det betyr ingen mer finansiering for nettstedet.

"Jeg er takknemlig for alt - turene, historiene, de livslange kompisene. Jeg filmer fortsatt, men jeg girer bare om til mer video."

EA har ikke kommet med en uttalelse eller kommentert Need for Speed blir skrinlagt, men vi vet at det nåværende NFS-studioet, Criterion, har fått i oppgave å hjelpe DICE og co. med å få det neste Battlefield over linjen, noe som tyder på at det for øyeblikket ikke er noen nye Need for Speed spill i produksjon, og heller ingen planer om å vende tilbake til franchisen i nær fremtid.

