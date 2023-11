EA trekker Rocket Arena fra salg

HQ

Tidligere denne uken fjernet EA og Final Strikes Games i all stillhet sitt 3vs3-arena skytespill Rocket Arena fra salg.

På spillets Steam-side står det: "Rocket Arena er ikke lenger tilgjengelig i Steam-butikken." EA Store skriver i stedet: "Vi skjønner at dette er en stor skuffelse, så hvorfor ikke benytte anledningen til å bla gjennom spillene våre?".

Det er ikke oppgitt noen offisiell grunn til at spillet er fjernet, men det kan spekuleres i at det slet med å finne og opprettholde et eget publikum. Den siste oppdateringen spillet fikk, var for over to år siden, 21. september 2021.

Er du skuffet over at Rocket Arena er fjernet fra listen?