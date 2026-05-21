EA var grunnen til at Microsoft bestemte seg for å stoppe Game Pass Friends & Family-abonnementet

For fire år siden lanserte Microsoft en prøveversjon av noe de kalte Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family i både Colombia og Irland. Det var en måte å dele et abonnement med opptil fire andre personer som bodde i samme land. Dette ble svært godt mottatt, og i 2023 ble det introdusert i enda flere land.

Men bare noen måneder senere ble programmet lagt ned uten noen nærmere forklaring, og siden den gang har det ikke vært noen familieplan for Game Pass. Nylig rapporterte vi om hva Xbox-fans håper mest på fra Xbox, etter lanseringen av en digital forslagsboks, og en familieplan for Game Pass ble rangert på femteplass.

Så hva skjedde? Hvorfor forsvant dette? Nå rapporterer Windows Central-redaktør Jez Corden at det faktisk er en grunn, og den staves E-A. Som kjent er EA Play-tjenesten deres integrert i Game Pass Ultimate, og ifølge Corden var de slett ikke fornøyd med Friends & Family :

"Jeg ble fortalt at EA, som er en langsiktig kontraktspartner i Xbox Game Pass-økosystemet, hatet ideen fullstendig. Det suger fordi EA gjør det absolutte minimum med sitt Game Pass-engasjement, og nekter å legge ut Xbox PC-innfødte versjoner med Play Anywhere eller Xbox-prestasjoner."

Med tanke på hvor få spill EA faktisk gir ut til EA Play i disse dager (for det meste sportsspill som har passert sin beste alder), føles det som om mange nok vil synes det er en god avveining å sparke EA ut av Game Pass og bringe tilbake familieabonnementet.

Det er verdt å merke seg at dette ikke er offisielt bekreftet informasjon, men hva synes du om tanken?