EA vender tilbake til virtuell basketball med det kommende College Basketball-prosjektet

EA vender nok en gang tilbake til den virtuelle basketballverdenen, denne gangen for et nytt kapittel som vil se den bygge videre på suksessen til College -serien, som EA Sports College Football.

Spillet har blitt kunngjort og bekreftet på sosiale medier, der EA sier "Bring the Madness. La oss kjøre det tilbake." Hvordan vi vet at dette ikke gjelder NBA, men snarere CBB-ekvivalenten, er innlegget ledsaget av hashtaggen #CBB, alt mens EA Sports College kommenterte innlegget med "There's nothing like College Sports".

Dette er faktisk det eneste vi offisielt vet om dette spillet, men det er likevel en interessant utvikling ettersom EA ikke har laget et offisielt basketballspill siden NBA Live 19, og det har ikke kommet et College -alternativ fra noen siden NCAA Basketball tilbake i 2009. Vi får se om dette kan bli like populært som College Football.