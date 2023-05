Early Access-lanseringen av Dark and Darker er forsinket

Som mange hadde forventet, blir Dark and Darkers Early Access-lansering forsinket. På grunn av at utvikleren bak spillet, Ironmance, for tiden er låst i en juridisk tvist med Nexon, har spillselskapet besluttet å skyve Early Access-lanseringen av tittelen til en ubestemt dato.

Som nevnt i et innlegg i spillets Discord, blir vi fortalt: "Vi hater virkelig å ikke kunne kommunisere så fritt som vi vanligvis gjør, men på grunn av den sensitive situasjonen vi nå befinner oss i, kan vi ikke røpe for mye informasjon akkurat nå. Jeg vet at dette ikke er kunngjøringen alle ønsket å høre, men vi trengte å fortelle fansen vår at Early Access-utgivelsen er forsinket litt. Bare vit at vi jobber med massevis av ting for å sikre at spillet kommer ut til deg så snart som mulig. Vi ber alle om å holde ut bare litt lenger. Takk!"

Haken er at spillet faktisk aldri hadde en fast Early Access-lanseringsdato planlagt, ettersom alt vi ble fortalt var at det ville komme enten i slutten av april eller mai, før fullstendig lansering i 4. kvartal 2023. Når dette er tilfelle, er det imidlertid ikke klart når spillet vil lanseres overhodet, og om dette også vil påvirke 1.0-utgivelsen.