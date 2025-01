Earthblade kansellert av studioet som laget Celeste

HQ

Det har gått nesten fire år siden TowerFall- og Celeste-produsentene over på Extremely OK Games kunngjorde Earthblade og ti måneder siden spillet ble forsinket til 2025. Vi hørte ikke mye mellom disse to oppdateringene, og det har vært radiostille siden. Det er dessverre en grunn til det.

Ekstremt OK Games bekrefter at Earthblade har blitt kansellert. Dette skjer ikke på grunn av mangel på finansiering eller noe sånt, fordi studioet er forfriskende åpent om hva som forårsaket det. Studiodirektør Maddy Thorson sier at han og medstifter Noel Berry hadde en "uenighet om IP-rettighetene til Celeste" med medstifter / Earthblade's art director / pixel / ui-artist på Celeste og TowerFall; Pedro Medeiros. Dette førte til at Medeiros sluttet. Separasjonen fikk de to gjenværende til å stille spørsmål ved spillets fremgang, om en så langvarig og presset utvikling ville være verdt det til slutt og mer til.

De innså at svarene stort sett var negative, noe som førte til kanselleringen av Earthblade for å "finne veien igjen" ved å fokusere på mindre prosjekter, så vi kan fortsatt få se noe fra dem i fremtiden. Kanskje til og med før eller senere på grunn av Extremely OK Games' ønske om å lage mindre spill igjen.